«Землю дали – строить не можем»: жители «заволжских» сел просят вывести их за границы нацпарка

За Волгой у жителей много проблем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Ширяево и других четырех населенных пунктов, входящих в городской округ Ширяево, не могут оформить объекты недвижимости в собственность по причине нахождения поселений в границах Национального парка «Самарская Лука». С этим вопросом они обратились к заместителю председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Леониду Симановскому.

- Выделили земли многодетным семьям, хотим строиться, но мы столько лет боремся, чтобы собственность оформить. Вроде бы уже все свои границы национальный парк установил, но опять отказ. И как дальше? Мы не можем толком ни построиться, ничего, надо согласовываться с министерством. Пять населённых пунктов - все страдают, - рассказывала жительница села Ширяево.

Жителям населенных пунктов городского округа Жигулевск обещали помочь решить вопрос совместно с Минприроды РФ и дать ответ в течение месяца.

Как сообщил исполняющий обязанности министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Михаил Студенников, границы национального парка «Самарская Лука» согласуют дополнительно. Городской округ Жигулевск, с входящими туда сёлами Богатырь, Ширяево, Солнечная Поляна, Зольное, Бахилова Поляна, выведут из границ парка.

Кстати, к этому вопросу обращаются уже не в первый раз. Жители сел давно привлекают к своей проблеме внимание – об этом уже писала «КП-Самара».

Также на встрече с жителями рассмотрели жилищный вопрос Ольги Храмовой. Известно, что Ольга до достижения возраста 23 лет относилась к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако по достижении возраста 18 лет жилым помещением обеспечена не была. В настоящее время живет на съёмной квартире в селе Хрящевка.

Жительница Ставропольского района пытается решить свою проблему, но предоставляемое жилье в селе Подстепки её не устраивает. Ольга обосновалась в Хрящевке и не хочет менять свое место жительства.

- Ольга Михайлова, в Постепках строится детский сад. Если вы переезжаете туда, вам находят работу в детском саду. Вы оформляете детей в тот же самый детский сад. Для вас лучше будет, - советовал депутат Госдумы Леонид Симановский. - Там строится новое жилье, которое лучше и по качеству удовлетворяет вас, то зачем вам выбрать старое жилье?

По итогам встречи было решено провести жительнице Ставропольского района экскурсию по жилим домам села Подстепки. А через месяц вновь состоится встреча, на которой Ольге Храмовой предстоит дать свое окончательное решение.