«Забрал дочь из роддома и уехал»: как Гагарин готовился в Куйбышеве к своему первому полету в космос

Вот в этой комнате проходило совещание перед организацией полета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«16 марта 1961 года, Куйбышев. Тремя самолётами ИЛ-14 в 6:00 московского вылетели на старт. Один самолёт полетел прям на «Зарю» - будущий космодром Байконур — а два самолёта сели в Куйбышеве. На аэродроме Смышляевка воды по колено, ходить трудно, рулить ещё труднее, отвратительно организован отдых, облетели район штатного приземления корабля и космонавтов. На самолёте со мной были Гагарин, Нелюбов и Попович. С генералом Горегляд летели Титов, Быковский, Николаев. Район всем понравился. В основном, хорошо заснеженные поля, все водоёмы подо льдом, очень немного леса на севере и коварные для парашютистов и средств поиска Жигулёвские горы. Летели по кольцу Куйбышев-Хвалынск-Сызрань-Куйбышев», - так описывает визит космонавтов в Куйбышев летчик, Герой СССР Николай Каманин в своих дневниках, опубликованных в журнале "Новости космонавтики".

Юрий Гагарин стал героем СССР Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 апреля вся страна будет отмечать 60-летний юбилей того, как первый космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин поднялся на околоземную орбиту. Тогда весь мир, задержав дыхание, наблюдал за полётом "Востока-1". Но что предшествовало всемирной известности? Как готовились к полёту эти «три старлея и три капитана»? И что они делали в Куйбышеве за месяц до знаменитого полета?

Санаторий ничуть не изменился, только окна теперь пластиковые Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автор книги "Начало звездных дорог", журналист Валентина Полетаева, рассказывает, что приземлиться Гагарин должен был именно в Самарской области, в районе Пестравки. Поэтому и наведались космонавты в Куйбышев 16 марта, для облета территории.

- В 6 утра они вылетели из Москвы, значит для того, чтобы добраться до аэродрома им всем надо было встать в 3-4 часа, а может и вообще ночь не спать. Летели тогда из Москвы на ИЛ-14 сюда примерно 4 часа, то есть в 10 утра они прилетели, очевидно в Смышляевке их покормили, они немножко ноги размяли и отправились на облёт территории. Судя по маршруту, в воздухе они провели часа 4-5, а может и 6 – в зависимости от того, какой ветер был. Понятно, что наступал вечер, надо было где-то переночевать. А где? Конечно, на своей территории, в санатории ПриВО, - рассказывает Валентина Владимировна, опираясь на заметки Каманина и рассказы людей, причастных к тому визиту.

"Здесь сидел первый космонавт"

Нынешний санаторий "Волга" встретил космонавтов в полной готовности.

- Все знали, что будет прилёт высокопоставленных гостей, готовили 30-50 мест в санатории, в обстановке абсолютной секретности. Накануне сюда подвели специальную связь, и освещение полностью на 7-ой просеке от Ново-Садовой до санатория, поставили фонари, которых раньше вообще не было, - рассказывает Полетаева, которой тогда было 10 лет.

А самому дому, где отдыхал Гагарин, было уже больше полувека. Дом купца Сурошникова, именно, о нем идет речь был построен в начале 1900-х годов. Ориентировочно первые фотографии здания появились в 1910. В 1929 году, после великой Октябрьской революции, на месте дач местных самарских купцов был образован военный санаторий, который сейчас носит название «Клинический санаторий Волга».

Здесь первые чины советской космонавтики отдыхали часто Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- К тому моменту его уже несколько раз реконструировали - в советские годы, в годы Великой Отечественной Войны. Когда Куйбышев был запасной столицей, сюда готовилась эвакуация всех первых лиц государства. В этом корпусе тогда же имелся запасной командный пункт, который находится на глубине 31 метра — так называемый бункер Жукова (прим. - хотя, как говорят Жуков здесь никогда не был), рассказывает начальник санатория "Волга" Алексей Сухинин.

Последняя капитальная реконструкция в санатории была в 2008 году, тогда он приобрёл нынешний вид, который имеет сейчас. Но основные здания и стены сохранены, планировка так же осталась неизменной, поэтому можно легко понять, в какой комнате 16 марта подводили итоги. И происходило все это в столовой на первом этаже за большим столом во время ужина.

Вот на этом месте (справа) и мог сидеть в середине марта 60 лет назад Юрий Гагарин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Сейчас я сижу на месте, где предположительно сидел Юрий Гагарин, после облета нашей области 16 марта, - говорит Алексей Сухинин. - Во главе стола сидели генералы, а космонавты по сторонам. Вот тут спиной ко входу мог быть Юрий Алексеевич.

Тогда столы и стулья были другие, да и вся мебель. Дизайн дома поменялся полностью. Сохранился функционал, столовая там же, за стеной бильярдная, где после обсуждения играл Гагарин, и спальни.

К сожалению фотографий того прежнего облика комнат в архивах нет. Тогда там не снимали, все было засекречено, селфи на каждом шагу тоже не делали.

Хотя сейчас элементы интерьера могли бы стать музейными экспонатами, тогда же вокруг была стандартная военная обстановка, приходящая от века к веку.

Проблема ещё в том, что это «Генеральский корпус» - этим всё сказано. Генерал сам не будет фотографировать то место, где он ел, где играл на бильярде, а офицерам, которые их сопровождали, никто бы это не разрешил. Может и были какие-то фото, но попробуй отыщи - с тех пор «утекло слишком много воды».

О подвиге Гагарина писали все газеты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гагарин был бледный

А тогда, 60 лет назад 16 и 17 марта, у Гагарина был короткий вечер для отдыха среди постоянно напряженной предполетной подготовкой.

Как проходил вечер космонавтов в санатории "Волга" Каманин тоже описывает в дневниках.

«Все разместились в санатории ПриВО на берегу Волги. Играли в пинг-понг, шахматы и на бильярде — шестёрка космонавтов, я, Ездовский, Карпов. Спали в одной большой комнате. Все космонавты чувствуют себя хорошо, бодры, веселы, как всегда очень жизнерадостны. Юрий Гагарин, первый кандидат на полёт, почему-то бледнее и молчаливее других, хотя хорошо, с аппетитом кушает, отлично спал в самолёте и в санатории. Его не совсем обычное состояние, по-видимому, можно объяснить тем, что 7 марта у него родилась вторая дочь и только вчера он привёз жену из больницы. Наверное, прощание с семьёй было тяжёлым»

Такой номер казался космонавтам по-царски роскошным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полетаева уверена, что для Гагарина и других космонавтов, это был редкий полноценный отдых, да еще в роскошных условиях.

- Все космонавты были так называемого «послевоенного» поколения. Гагарин родился в деревне Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской области. Служил в Заполярье, практически на границе с Норвегией - в Луостари. Туда раз в неделю на водовозке привозили бочку с водой объёмом 200 литров, которая ночью, стоя на кухне, замерзала и превращалась в лёд. Титов перед тем, как уехать в отряд космонавтов, получил с женой Тамарой комнату целых 12 метров и даже уже сделал в ней ремонт. Жили все они предельно скромно, в такую роскошь попали, очевидно, впервые. Возможно поэтому, после таких суровых условий, в санатории царило особое настроение и особое отношение людей, - рассказывает Полетаева.

Жаль, отдых был недолгим. Как вспоминает Каманин, после игр на бильярде, в пинг-понг и просмотра телевизора, был отбой, потому что улетали из Куйбышева очень рано.

Отрыувки из дневников - как раз о пребывании в Куйбышеве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

" Куйбышев-Актюбинск-Тюратам. В Куйбышеве мокрый снег, в Джусалах плотный туман, нас выпускают только до Актюбинска. Генерал Цедрик приехал к нам в санаторий в 7:30, то есть опять все поднялись в 6 утра, все вместе хорошо и весело позавтракали, Ездовский и Цедрик (командующий ВВС Приволжского военного округа) наперебой смешили нас забавными анекдотами и отправились на опротивевшую всем Смышляевку. В полёте, как всегда, погода была лучше прогноза, обледенение было незначительное, Актюбинск встретил нас голубым небом, по-весеннему ярким солнцем и ослепительно белым снегом»

Но в Куйбышев, Гагарин должен бы еще вернуться. Конечно! Ведь недалеко от него была финальная точка первого полета в космос. Но все пошло немного не по плану...

Дело техники

Всем известно, что приземлился Гагарин совсем не около Пестравки и даже не в Куйбышевской области, а в Энгельсском районе Саратовской области, в 3 км от села Новая Терновка.

Самарцы даже шутят, что Гагарин - первый человек, который перепутал Самару и Саратов. Ходя дело, конечно, было не в личных предпочтениях, а в технических нюансах.

- Модуль состоит из двух частей – шарик спускаемый и пристыкованный к нему бытовой отсек. И на посадку шёл шарик, скрепленный с отсеком металлическими ремнями. Когда корабль заходит в плотные слои атмосферы, из-за высокой температуры эти металлические ремни сгорают и сам аппарат, а шарик идёт на посадку, - объясняет Полетаева. Но в апреле 1961 года эти ремни перегорели буквально на несколько секунд позже, какое-то время корабль шёл на посадку с большим ускорением, и поэтому не долетел до цели.

После приземления Гагарина, снова планировали привезти на отдых в санаторий "Волга", но в итоге место выбрали другое - Обкомовские дачи на 1 просеке.

- Тут уж сложно было не понять, что приехал важный гость, оцепление было в 3 ряда, - рассказывает Валентина Полетаева. - КГБшники дежурили круглые сутки.

Но доступа туда сейчас нет, поэтому санаторий "Волга" главное место, которое так трепетно хранит память о визите Юрия Гагарина.

11 лет назад по инициативе Валентины Полетаевой и военного краеведа, полковника Андрея Бондаренко там появились две мемориальные доски в честь Юрия Гагарина.

Вот это может быть приемник, который стоял в комнате Гагарина

Есть вопрос

Под Самарой хранят приемник Гагарина?

Увы, но каких-то памятных вещей Гагарина сейчас в санатории не хранится. Правда есть в селе Красный Яр у одного мастера, тезки известного актера Сергея Безрукова старый советский радиоприемник.

- Мне его принесли на починку, сказали, стоял в санатории "Волга" когда-то, вроде как даже в доме, где Гагарин отдыхал. Так что может наш великий космонавт ловил на нем радиочастоты. слушал передачи. Я конечно со всем трепетом его отреставрировал. Теперь это моя гордость, - рассказал мастер.

Сергею пришлось полностью поменять корпус приемника, "начинка" та же. Так что смотрится теперь раритет как новенький и даже работает. 12 апреля его обязательно включат, чтобы услышать на современных радиостанциях, как 60 лет назад, Гагарин покорил космос.

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