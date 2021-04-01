Многодетные семьи и санитарка ковидного госпиталя: с кем чиновники воюют в судах за квадратные метры

Елене дали комнату в общежитии, как молодому специалисту, а потом попросили с вещами на выход Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Елене Пустынниковой, Алене Хатамовой и Ольге Щербатовой предстоит выселение на улицу - чиновники обратились в суды, где пожаловались на нерадивых жильцов: мол, занимают комнаты в общежитиях, хотя давно право на это утратили, за коммуналку не платят, договор найма не продлевают. Суды постановили выселить и выписать все трех женщин, не взирая на их материальное и семейное положение. Пока власти решают, что теперь делать, областная прокуратура начала проверку, чтобы установить законность всего происходящего.

Истории разные, но результат один

Напомним, у Алены Хатамовой трое детей. По данным ДУИ, мать-одиночка долгие годы не платила за коммуналку и «накопила» долгов на 187 тысяч рублей. Из конторы, которая когда-то «выдала» ей комнату в общежитии, она уволилась, новый договор найма с ней не заключали.

Люди согласны жить даже в таких условиях - идти им больше некуда Фото: Александра БУДАЕВА

- У меня доход – около 18 тысяч рублей в месяц и трое детей, - пыталась вразумить чиновников и суды женщина. – Откуда вообще такой долг взялся? Часть суммы она погасила, но власти и суды были непоколебимы: это ваши проблемы, давайте-ка выселяйтесь в никуда. Даже прописку у всех четверых членов семьи аннулировали.

У Елены Пустынниковой двое детей. С работы, которая когда-то предоставила ей жилье, она не увольнялась, просто произошла реорганизация предприятия, но чиновники посчитали, что этого достаточно.

- Она также не производила оплату за жилищно-коммунальные услуги более 25 месяцев, - заявили юристы и подали в суд бумаги о выселении Елены, ее мужа и двоих детей.

Пустынниковы, которые до этого сделали капремонт в «своей» комнате, долг погасили (по их словам, речь шла о 5000 рублей) и показали бумаги о том, что Елена не виновата в смене наименования своего работодателя. Но итог был тот же – с вещами на выход.

Алене некуда идти с треться детьми, но про это все "забыли" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

У Ольги Щербатовой 2 красных диплома и огромное желание помогать людям – поэтому сейчас она работает в «красной» зоне ковидного госпиталя, не смотря на то, что ей 60 лет. Но и ее не обошла та же участь – ведь комнату ей давали, когда она работала в медицинском университете «Реавиз», а как уволилась, надо было помещение сразу и освободить. Суды и в этом случае встали на сторону чиновников.

Власти: все в рамках закона

После публикации о «выселенцах» из общежития на ул.Николая Панова, 62 корреспонденты «КП-Самара» попросили разные госструктуры прокомментировать, все ли в порядке в вышеописанной ситуации.

В городской администрации ответили, что да, они действуют в рамках закона. «Областники» подтвердили: да, даже несовершеннолетние подлежат выселению через суд без предоставления им иного жилья. После этого в школы и детские сады их будут принимать «по остаточному принципу» - на свободные места. Но есть и хорошая новость: если ребенок уже ходит в детский сад или школу, то отчислить его оттуда только на основании смены места жительства нельзя.

Из общежития на ул.Николая Панова, 62 в Самаре пытались выселять жильцов целыми семьями Фото: Александра БУДАЕВА

Что касается взрослых, которые неожиданно остались без жилья и прописки, то они могут собрать справки, чтобы их признали малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий. После этого они могут получить в порядке очереди… на место в общежитии. Что мешало через суд просто обязать людей заплатить долги и заключить новые договоры найма жилья, так и осталось не совсем понятным.

Александр Хинштейн: логика была формальной

На приеме у депутата Госдумы Александра Хинштейна даже чиновники разводили руками: ну надо же, мы не думали, что так получится, и суды реально выселят и выпишут семьи вместе с детьми…

Куда им теперь деваться? Вот главный вопрос, на который сегодня пытались найти ответ все стороны конфликта. Представитель ДУИ твердил: предоставьте пакет документов, мы их рассмотрим.

- Справки действительны около месяца, каждая стоит денег, лично я уже раз 5 подавала вам документы, но положительного ответа так и не получила, - негодовала Ольга Щербатова.

На приеме у Александра Хинштейна семьи и чиновники обсуждали, как быть в сложившейся ситуации Фото: Александра БУДАЕВА

- Потому что вы просили заключить с вами договор социального найма, а мы можем только договор найма подписать, - пояснили чиновники.

Так почему нельзя было сразу переписать заявление? В ДУИ говорят, что так и не нашли общего языка с заявителем, Ольга Щербатова – что с ней и не пытались разговаривать. Взаимопонимание сторонам теперь поможет наладить Александр Хинштейн:

- Да, в одном случае объективно можно говорить о вине жильцов, накопивших долги, но ситуация с молодой семьей вызывает у меня возмущение: мне кажется, что в данном случае сотрудники ДУИ руководствовались чисто формальной логикой, - отметил Александр Хинштейн.

На приеме решили: людей на улицу выселять никто не будет. Ольге Щербатовой помогут правильно и быстро оформить новый пакет документов, чтобы ей выделили комнату. Женщина говорит, что как только ей сделают прописку, она попытается взять ипотеку и переехать, наконец, в собственное жилье.

Алена Хатамова и ее семья, как сообщили «КП-Самара» в областном минсоце, признана малоимущей, в порядке очередности ее предоставят жилье по договору социального найма. Пока что она должна оформить временную регистрацию, официально трудоустроиться и подать в ДУИ документы, чтобы ей повторно выделили комнату в общежитии.

Что касается семьи Пустынниковых, то они и вовсе могут претендовать на квартиру, потому что муж Елены прописан в доме, который признан аварийным и подлежащим сносу. Понятно, что процесс предоставления квартир долгий, поэтому, пока семья, стоит в очереди, они сможет остаться в общежитии – им обещали дать комнату, которая по размерам больше той, в которой они сейчас проживают. Правда, скорее всего, никто ее не ремонтировал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре на улицу выселяют погорельцев, многодетную мать и санитарку ковидного госпиталя

В общежитии на ул.Николая Панова, 62 начались «чистки», но затронули они не пьяниц и маргиналов, а тех, кому жилье выдавали за работу (подробности)