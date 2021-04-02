«Гагарина качали и уронили!»: ветеран космических войск из Самары поделился семейными легендами о первом космонавте

Сергей Алексеевич с удовольствием делится воспоминаниями Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

В Самаре волонтеры Самарского университета встретились с ветераном космических войск, подполковником отставке Сергеем Клещеревым. Он родился через четыре года после знаменитого полета Гагарина, но с первым космонавтом очень хорошо общался его отец. Семейными легендами и воспоминаниями, с которыми жил с детства, он поделился со студентами.

«Играл в бадминтон там же, где Королев»

В детстве у Сергея Алексеевича почти не было выбора, кем быть. Его ровесники мечтали быть космонавтами, он знал – будет. Школа, авиационный институт, военно-космическая академия имени Можайского - и вот он офицер в 10 поколении, семья которого связана с космической отраслью целиком и полностью. Его отец, Клещерёв Алексей Семёнович, служил в ракетно-космических войсках и положил начало космической династии. Сейчас Сергей Алексеевич подполковник в отставке, вместе с женой они служили на Байконуре, на легендарной "двойке" - стартовой площадке, с которой отправился в свой полёт Юрий Гагарин, от того она и носит народное название "Гагаринский старт". Там же у Клещерева родился сын, за что ему вручили памятную именную медаль "Рождённый на Байконуре". Брат и сестра Сергея Алексеевича, его дети и даже внуки тоже посвятили свою жизнь космосу. Фотографии из семейного архива он показывает с гордостью.

Космическая династия Клещеревых Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

Тут же находится и интересный снимок - Сергей Алексеевич с кубком за соревнования по бадминтону. И увлечение бадминтоном не случайно - ни для кого не секрет, что Королёв и Гагарин были увлечены этим видом спорта. И вот, в "Звёздном городке" Клещерёв выигрывает в соревнованиях по бадминтону. Сражение идёт в том же зале, где когда-то играли Королёв и Гагарин, а за самой игрой следят герои России, Сергей Крикалёв и Максим Сураев. Удалось поиграть и с космонавтом Александром Скворцовым.

«Попросили Гагарина отпить из стакана Хрущева»

Сергей Алексеевич коллекционирует копии газетных вырезок и документов - в том числе совсем недавно потерявших гриф "Совершенно секретно", которые могут рассказать многое об истории покорения космоса: документ, перечисляющих какое постельное бельё выдано Гагарину после полёта, какие у космонавтов были оклады и какой автомобиль получил Юрий Алексеевич. Имеется в подшивке и копия номера Комсомольской правды от 13 апреля 1961 года, который рассказывает о подвиге первого космонавта.

Подвигом советского человека гордились все Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

Тесная связь семьи Клещерёвых с Гагариным на этом не заканчивается. Оказывается, отца Сергея Алексеевича по окончанию академии Можайского в июле 1963 года отправили в Кремль на встречу с руководством страны как лучшего выпускника. За столом, помимо отличников учёбы, сидели Терешкова, Быковский, Гагарин и в центре - Никита Сергеевич Хрущёв. После окончания официальной части молодёжь уговорила Гагарина попробовать напиток, который был в стакане у Первого Секретаря - ожидания не оправдались, в стакане был не алкоголь. После, слегка "поддав", молодые отличники учёбы начали качать на руках своего кумира-космонавта. Однако, кто-то вовремя не спохватился и юные офицеры, в числе которых был отец Сергея Алексеевича, уронили первого космонавта лопаткой об угол стола. Ругаться Гагарин, конечно, не стал.

На фотографиях - старт ракеты Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

Сергей Алексеевич имеет очень много общего с Гагариным - помимо работы в космической отрасли и общих увлечений, он так же, как и Юрий Алексеевич - человек простой и не горделивый. Не считает себя героем, а именует "маленьким винтиком" в том механизме, который создавал ракетно-космическую отрасль в стране. Когда он учился в школе - как и многие другие мальчишки, с трепетом относился к книгам Циолковского, мечтал о недостижимом космосе и твёрдо был уверен, что станет космонавтом. А после буквально стал примером строчки "мы рождены, чтоб сказку сделать былью". Он понял, что нет ничего недостижимого и главное - не терять огонёк в глазах. И, невзирая на то, что Гагарин в первую очередь человек мира, всё равно для Сергея Алексеевича он остаётся почти что близким другом семьи, остаётся нашим – наш волжский космонавт.

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