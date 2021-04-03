Маньяк снова заговорил: тольяттинский потрошитель Олег Рыльков признался в убийстве женщины

Олег Рыльков отбывает пожизненное наказание, но часто выезжает на места преступлений Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Задушил в частном доме

Убийца и педофил Олег Рыльков признался в еще одном преступлении. Самый известный маньяк Тольятти, отбывающий пожизненный срок в «Черном дельфине», вспомнил о расправе над жительницей автомобильной столицы в 1994 году. Дело 17 лет оставалось нераскрытым.

Речь идет об убийстве Александры Клементьевой, родившейся в 1910 году. На момент смерти ей было 83 года, женщина не дожила до своего очередного дня рождения 9 дней.

— Тело погибшей обнаружили в Центральном районе города. 1 мая 1994 года примерно в 3 часа дня ее труп был найден в ее собственном доме на улице Садовой. По предварительной версии, он мог сделать это с целью наживы, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Пенсионерку задушили с использованием подручных средств. Кто это сделал, для милиционеров оставалось загадкой. Подозреваемых найти не получалось, а со временем расследование и вовсе было приостановлено. Про Рылькова тогда никто не слышал, хотя он к тому моменту уже лишал людей жизни.

Маньяк снова вернется в Самарскую область?

И вот, 1 апреля 2021 года, стало известно о том, что дело сдвинулось с мертвой точки. Тольяттинский потрошитель — так прозвали серийного убийцу в родных краях — решил поделиться очередными откровениями.

— Он дал показания в присутствии адвоката. Рыльков сообщил все детали, которые есть в материалах дела, он помнит расположение предметов, мебели в доме, способ удушения, характер нанесения травм и прочее. Все это указывает на то, что именно он убил Клементьеву, — поделились правоохранители.

Действительно ли душегуб причастен к трагедии, будут выяснять следователи. Вполне вероятно, что злодея в очередной раз этапируют в Самарскую область — для дачи показаний на месте.

Признания и последующие «командировки» для Олега Рылькова — нормальное явление. Так, в 2019 году он поделился с силовиками информацией о своей причастности сразу к четырем убийствам. Сидельца привезли в хорошо знакомый ему регион, и задержался он здесь больше чем на год — «помогли» коронавирусные ограничения.

Напомним, что задержали преступника летом 1997 года. В 1999-м его приговорили к смертной казни, но президент Борис Ельцин помиловал человека. Сейчас на счету Рылькова не менее 35 изнасилований и 10 убийств. Вполне вероятно, что этот список станет шире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тольяттинский потрошитель Олег Рыльков возвращается в «Черный дельфин». Как его наказали за убийство двух девочек

В Тольятти огласили приговор маньяку, на счету которого больше 35 изнасилований и как минимум 9 убийств (подробности)

«Тольяттинского потрошителя» Олега Рылькова, насиловавшего и расчленявшего детей, не отпустили на свободу

Известный маньяк просил освободить его в связи с серьезной болезнью сердца (подробности)