Из-за коронавируса тольятинский маньяк Олег Рыльков остался за пределами колонии на неопределенный срок

Признался больше года назад

Давно известно, что отбывающие пожизненный срок преступники иногда любят признаться в каком-нибудь из своих злодеяний, чтобы хоть на время покинуть место заключения, поучаствовать в следственном эксперименте. Но вряд ли самый страшный маньяк в истории Тольятти Олег Рыльков, зимой прошлого года сообщивший следователям о четырех нераскрытых убийствах из «своего списка», предполагал, что покинет «Черный дельфин» на такой длительный срок. За пределами колонии он уже больше года и в связи с тем, что из-за коронавируса все поменялось, неизвестно, когда вернется обратно.

Как уже сообщали журналисты «КП-Самара», Рыльков в феврале 2019-го вспомнил о том, как лишил жизни двух девочек и двух взрослых женщин. Все это случилось еще в девяностые годы, когда он вовсю орудовал в регионе.

15 августа 1993 года жертвой тогда еще 26-летнего злодея стала 31-летняя Ольга Буслаева. Ее труп нашли около залива водохранилища Волги в Портпоселке. Женщину избили и задушили — убийца наступил ей на горло ногой.

5 февраля 1994 года стараниями маньяка не стало 40-летней Людмилы Шарагиной. Душегуб тогда любил захаживать в чужие квартиры с целью наживы. В одной из таких — на его счастье незапертой — он увидел Людмилу, которая спала на диване. Олег прошел внутрь, хозяйка жилплощади стала просыпаться, пыталась прогнать незваного гостя, а тот несколько раз ударил ее ножом и задушил бельевой веревкой.

По этим двум эпизодам проведена проверка, все подтвердилось, но служители Фемиды их рассматривать уже не будут. Истек срок давности. В случае с детьми процедура другая. Здесь вердикт будет вынесен.

В процесс вмешался COVID-19

В Автозаводском районном суде на повестке два случая. 14 августа 1994 года Рыльков познакомился с 15-летней Леной Ч., завел ее в лес, где пытался изнасиловать. Она стала сопротивляться, а убийца в итоге надругался над ней и задушил галстуком.

Нераскрытой долгое время оставалась и смерть 8-летней Алены из села Борское. Находившийся тогда в бегах педофил увидел ее на берегу реки, затащил в лес, изнасиловал, а потом истерзал ножом. Останки ребенка изверг выбросил, а какие-то даже забрал с собой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/746086" frameborder="0"></iframe> Видео следственного эксперимента с "Тольяттинским потрошителем" Олегом Рыльковым.

Процесс проходит за закрытыми дверьми. Маньяк принимает в нем участие лично. Правда, работы судов из-за режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции были приостановлены, и, возможно, заседания снова придется откладывать.

Избежал казни и стал признаваться

— Сейчас по его делу идет судебное следствие. Была пауза, но 10 апреля рассмотрение возобновилось. Сейчас в ВККС рассматривается вопрос о том, что снова будет пауза в связи со сложившейся ситуацией. Мера пресечения у Рылькова прежняя, она не может быть изменена — он находится под стражей, — объяснили «Комсомолке» в прокуратуре и добавили.

Тольяттинского потрошителя сегодня содержат в СИЗО, в отдельной камере и под строгим надзором. Задержали его еще в конце июня 1997 года. Он тогда сначала зарубил подругу на даче в Санчелеево, а на следующий день уже в городской черте проник в квартиру, где были 8-летняя Наташа и ее 15-летний брат Сережа. Педофил связал детей, надругался над девочкой, а потом начал бить жертв топором. Наташа погибла, Сережа выжил. Он смог добраться до соседей, которые вызвали милицию.

Насильника в 1999 году приговорили к смертной казни. Указом президента Бориса Ельцина он был помилован и получил пожизненный срок. Сейчас на счету Олега Рылькова не менее 35 изнасилований и 9 убийств. Не исключено, что однажды он расскажет о чем-нибудь еще.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Насиловавший и зверски убивавший детей маньяк Олег Рыльков возвращается в родной Тольятти

Потрошителя привезли в автомобильную столицу после признаний в расправе над двумя девочками (подробности)

«Тольяттинского потрошителя» Олега Рылькова, насиловавшего и расчленявшего детей, не отпустили на свободу

Известный маньяк просил освободить его в связи с серьезной болезнью сердца [ВИДЕО] (подробности)

Тольяттинский потрошитель Олег Рыльков после признания в новых убийствах захотел на свободу

Педофил и душегуб, находящийся в "Черном дельфине", подал жалобу на решение суда Сызрани по поводу его ареста (подробности)

Жертвы - взрослые и дети: тольяттинский потрошитель Олег Рыльков показал правоохранителям четыре «новых» убийства

Известный педофил и убийца из Автограда, отбывающий пожизненный срок в «Черном дельфине», признался в расправе над двумя девочками и двумя женщинами (подробности)

Не оценили изнасилование: самый кровавый тольяттинский маньяк Олег Рыльков жалуется на бездействие следователей

Педофил из «Черного дельфина» вспомнил одно из своих многочисленных преступлений, но ему отказали в уголовном преследовании (подробности)