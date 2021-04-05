Стрелял в затылок и сжигал людей заживо: что известно о бандите из 90-х, которого задержали в Самаре

Виталий Кузнецов в девяностые годы отметился очень страшными преступлениями Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Список преступлений пугает

1 апреля в Самаре задержали мужчину, замешанного в незаконном обороте оружия. В ходе досмотра его автомобиля «Рено Каптюр» и гаража на улице Битумной обнаружен целый арсенал боеприпасов. Подозреваемым оказался Виталий Кузнецов, в 90-е годы возглавлявший кровавую банду «шубников». Рассказываем, что известно о фигуранте этой истории и чего ему ждать теперь.

Кузнецову в феврале исполнилось 49 лет. Раньше он являлся настоящим «оборотнем в погонах». Свои страшные преступления Виталий совершал будучи действующим сотрудником милицейского отдела по угону автомототранспорта, и «корочка» силовика ему только помогала оставаться безнаказанным.

«Шубники» орудовали с июня 1995 по декабрь 1996 годов. В группировку входили не менее 8 участников. И это только те, кто установлен. Виталий Кузнецов — идейный вдохновитель и главарь страшной команды. Список их злодеяний пугает.

Как следует из материалов дела, в ночь с 17 на 18 июня 1995 года Виталий и его сообщник Андрей Нетесов напали на работавшего в меховой фирме «Отрада» Коновалова из Кинель-Черкасс. Они получили информацию, что он коллекционирует иконы и дома у него много денег. Преступники сначала наблюдали за ним, а потом надели маски, затащили в баню, требуя выдать наличные. Потерпевший отказался, а Кузнецов задушил его с помощью петли. С погибшего сняли золотую печатку и цепочку, также были украдены другие ценности.

8 августа 1995 года те же Кузнецов и Нетесов по наводке другого члена банды Владимира Ищенко ворвались в квартиру к бизнесмену Голякову на улице Гагарина. Они рассчитывали найти там 500 миллионов рублей (по курсу валют до 1998 года). Дверь открыла жена предпринимателя. Где деньги, она не сказала, и Виталий задушил ее собачьим поводком. Малолетнюю дочь женщины и ее пожилую мать закрыли в комнате.

Дусь нашли под Южным мостом Фото из материалов дела/https://ivanetsoleg.livejournal.com/

8 декабря 1995-го Виталий Кузнецов забил до смерти свою соседку по этажу Дусь. Она часто делала молодому милиционеру замечания и скандалила с ним. Очередная ссора закончилась трагедией. 24-летний на тот момент парень после расправы над соперницей, перемотал ее голову скотчем, вывез тело от своего дома на Авроре на Южное шоссе и сбросил с моста. Помогал ему избавляться от трупа хороший знакомый — Андрей Нетесов.

Искал деньги даже в мертвых людях

7 августа 1996 года Кузнецов расправился с гражданином Анганзоровым из Тольятти. Виталий забрал его от дома ну улице Луначарского и на машине под управлением Нетесова повез в Самару, где якобы хотел допросить по поводу автокражи. В пути следования молодой офицер попросил друга свернуть в лес и там заставил пострадавшего на диктофон наговорить для жены требования о выкупе — «меня отпустят, если ты найдешь 50 тысяч долларов». После этого злоумышленник избил мужчину, буквально прыгая на нем. В какой-то момент бандит подумал, что его жертва умерла и вместе с товарищем поехал на ближайшую АЗС за бензином, чтобы избавиться от трупа.

Пса Нетесов отпустил по дороге. Когда они вернулись обратно в лесополосу, Анганзоров куда-то полз, как оказалось, он еще жив. Андрей вспоминает, что его приятель тогда стал обливать потерпевшего воспламеняющейся жидкостью, заливал ее буквально ему в рот и поджег несчастного заживо.

В октябре 1996-го Кузнецов вместе с друзьями отметился еще двумя разбойными нападениями — в этот раз никто не погиб. Пострадали от рук налетчиков торговец с Кировского рынка Левашов — у него похитили деньги и 18 шуб из енота и норки, и граждане Индии — Сингх Бихари и его знакомые, у которых также вынесли наличные, пальто и кожаные куртки. Всем пострадавшим изрядно досталось.

В ноябре 1996 Виталий Кузнецов узнал, что неизвестные украли старый велосипед с дачного участка его родителей в Чапаевске. По соседству с ними жил безработный и ранее судимый Яманов, он то и стал подозреваемым у вспыльчивого стража порядка. Правда, предполагаемый вор, несмотря на насилие со стороны милиционера, всячески отрицал свою вину, говорил, что Кузнецов ошибается. Виталий, не добившись признания и испугавшись, что на него пожалуются или чего хуже дом его родных подожгут из мести, завез Яманова в лес, положил на землю лицом в низ и выстрелил ему в затылок.

Таким же образом 11 декабря 1996 года убили троих «челноков» — супругов Кудашовых, а также их знакомую Бражникову. В банде знали, что они часто летают в Турцию за шубами и планировали совершить на них разбойное нападение еще в октябре: остановить под видом сотрудников ГАИ — благо форма у Кузнецова была — и ограбить. Тогда в последний момент не получилось, но в этот раз все сложилось удачно для преступников, хотя могло и быть иначе.

Убитых Кудашовых и Бражникову преступники спрятали в машине в лесу. Фото из материалов дела/https://ivanetsoleg.livejournal.com/

Виталий и Андрей Нетесов уже ехали обратно со своего «поста» на трассе, когда увидели на встречной полосе «девяносто девятую» Кудашовых. Они развернулись, обогнали их, остановили жезлом под видом гаишников и попросили проехать с ними для проверки информации о похищенном кузове. На развилке в сторону Алексеевки всех троих завезли в лес и уложили лицом вниз. Лидер группировки застрелил своих жертв. Разбойники забрали у них 18 тысяч долларов, а Кузнецов, по словам свидетелей, даже искал деньги в половых органах убитых женщин.

К счастью, оперативники смогли остановить «шубников» и уже в 1997 год заключить многих из них под стражу. Точное количество их кровожадных деяний сейчас установить сложно, но указанные случаи были раскрыты.

Избежать пожизненного удалось благодаря старому кодексу

— Приходили по адресам убивали людей, на трассах убивали в Волжском районе, деньги отбирали, шубы. Добывали информацию на торговцев, Кузнецов надевал форму милицейскую, сообщники его надевали и они убивали людей, которые шубы ехали покупать — в Грецию, в Турцию. Кузнецов их в форме останавливал, вместе с сообщниками выводили из машины людей, отводили, деньги забирали и расстреливали. Лицом в снег и стреляли в затылок, — делился воспоминаниями о банде в интервью «КП-Самара» ветеран уголовного розыска Алексей Зверев. — Кузнецов так и не сознался. Под следствием два года был, при попустительстве одного из сотрудников прокуратуры — тогда не было Следственного комитета, как отдельной единицы — забирает себе два тома уголовного дела и вместо них подкладывает куклу. Из-за этого некоторых участников Банды — не Кузнецова — отпускают. Но мы с сотрудниками до конца эту тему довели, восстановили два пропавших тома, всех осудили тогда. Кузнецов по старому кодексу 15 лет получил.

В начале 2010-х Виталий освободился. Обещал к преступной деятельности не возвращаться, но, по информации ГУ МВД России по региону, в ходе оперативно-разыскного мероприятия «Наблюдение» он снова попал в поле зрения своих бывших коллег. В ходе обыска у экс-сидельца изъяли: револьвер, пистолет, похожий на ТТ, три гранаты, два взрывателя, карабин «Барс» с оптическим прицелом и более 200 патронов. Все это направлено на экспертизу.

— В ходе опроса он пояснил, что предметы являются его имуществом, которое он хранил с 90-х годов, а узнав, что им интересуются правоохранительные органы, решил перевезти из гаража в более надежное место хранения, — отмечают полицейские.

Сейчас по части 1. статьи 222 УК РФ возбуждено уголовное дело. Кузнецов отпущен под подписку о невыезде, но в случае доказательства вины ему грозит штраф до ста тысяч рублей и до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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