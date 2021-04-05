В Самаре школьника, который поджег одноклассницу, изолировали от других детей

Мальчика перевели на индивидуальное обучение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре закончены масштабные проверки по январскому ЧП. По итогам разбирательств на шестиклассника Рому (имена героев этой истории изменены. Прим.автора) не стали возбуждать уголовное дело, однако жизнь мальчика сильно изменилась.

Напомним, 25 января Рома, отвечая на вопрос учителя на уроке, подглядывал в учебник. Это заметила Настя – его соседка по парте. Девочка закрыла книгу, Рома получил двойку и решил «поквитаться». Мальчик не придумал ничего лучше, кроме как облить Настю антисептиком, когда они вышли со школы, и поджечь горючую жидкость при помощи спички.

К счастью, в это время рядом с ними были и другие одноклассники, пламя быстро сбили, Настя физических травм не получила. А ее родители, увидев подгоревший пуховик, решили, что так дело оставлять нельзя, и написали заявление в полицию.

Проверку в школе №161, где произошло ЧП, проводили одновременно сотрудники департамента образования, следователи и прокуроры. Оснований для возбуждения уголовного дела в итоге не нашли, эту информацию «Комсомолке» подтвердили в прокуратуре Самарской области.

- Однако мальчик после этого был переведен на индивидуальную форму обучения, плюс поставлен на профилактический учет как в школе, так и в полиции, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в надзорном ведомстве.

- 26 января в школе № 161 было проведено заседание Совета профилактики, на котором родители пострадавшей стороны приняли извинения от виновника происшествия и его родителей, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в горадминистрации. – По итогам проверки департамента образования Самары директору школы и заместителю директора по воспитательной работе вынесено дисциплинарное взыскание.

Обе семьи – и Насти, и Ромы – до этого ЧП считались весьма благополучными. Теперь психологи и службы профилактики наблюдают не только за ними, но и за всем классом: кто знает, какие мысли «крутятся» в головах у этих детей?

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За это после уроков он облил ее антисептиком и поднес к ней горящую спичку (подробности)