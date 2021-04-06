Железный дирижабль, космический шприц и подводный тренажер невесомости: изобретения, которые облегчили покорение космоса

В архиве хранятся уникальные документы Фото: Ольга НОВИКОВА

Покорение космоса было бы невозможно без многочисленных технических изобретений, больших и маленьких аппаратов и тренажеров, специальных костюмов и приспособлений для использования в условиях невесомости. Немалая часть «космических» технических документов с 70-х годов 20 века и до сегодняшнего дня хранится в Самаре в Российском государственном архиве – например, уникальные подлинники разработок металлического дирижабля Константина Циолковского или тренажера для отработки выхода в открытый космос Алексея Леонова. В преддверии Дня космонавтики журналист «КП-Самара» побывала в архиве и познакомилась с разработками, которые облегчили человеку покорение космоса.

В архиве в Самаре хранятся подлинные заявки на изобретения Константина Циолковского Фото: Ольга НОВИКОВА

Металлический дирижабль и полуреактивный двигатель

Самые ранние «космические» документы архива относятся аж к 1928 году – именно так датированы заявки на изобретение от легендарного «отца космонавтики» Константина Циолковского. Он предлагал госкомиссии свои чертежи металлического дирижабля и разработки полуреактивного двигателя. И хотя большой металлический дирижабль в то время построен так и не был, разработки Циолковского легли в основу развития теории управляемого полета. В картонных папках – не только сами чертежи, но и переписка Циолковского с отделом по изобретениям и правки, которые ему приходилось вносить, чтобы получить патент.

Чертежи металлического дирижабля Константина Циолковского Фото: Ольга НОВИКОВА

Стыковка в невесомости

Отдельный раздел посвящен изобретениям авторства знаменитого космонавта Алексея Леонова, первого в истории человечества совершившего выход в открытый космос. Исходя из собственного опыта, он разработал сразу несколько тренажеров. Среди них – «Тренажер ручной ориентации стыковой для стыковки космических кораблей и тренировки вестибулярного аппарата космонавта» и гидрокостюм имитации невесомости, где условия открытого космоса помогает имитировать вода. Все они призваны помочь космонавтам тренировать вестибулярный аппарат, ориентироваться и выполнять разнообразные задачи в условиях невесомости.

Космонавт Алексей Леонов на основе личного опыта разработал несколько тренажеров Фото: Ольга НОВИКОВА

«Космический» шприц

Многие изобретения призваны были облегчить жизнь космонавтов на борту ракеты. В условиях невесомости проблемой могла стать любая повседневная задача. Например – внутривенная инъекция лекарств

- На Земле, в условиях гравитации, прежде чем сделать инъекцию, мы поднимаем шприц иглой вверх и поршнем выталкиваем оттуда воздух, - объясняет замдиректора Российского государственного архива в Самаре Ольга Козырь.- А в условиях невесомости как ни крути шприц – вытолкнуть воздух не получится. Чтобы это стало возможным, пришлось разработать специальное устройство. За счет сочетания центробежной и центростремительной сил в этом аппарате возникает эффект искусственной гравитации, который и дает возможность сделать инъекцию.

Чтобы делать инъекции в космосе, потребовалась особая разработка Фото: Ольга НОВИКОВА

«Эффект степплера»

Еще одна простая, но необходимая для обустройства космического быта вещица – пенал для хранения таблеток в космосе. Чтобы при открывании баночки таблетки не разлетались по всему космическому кораблю, разработали специальное устройство.

- При разработке была поставлена задача: таблетки должны были быть «отсечены» друг от друга, не должны были механически притираться, сталкиваться друг с другом, - рассказывает Ольга Козырь. – Должна была быть возможность доставать лекарство, не раскрывая весь пенал, по одной таблетке.

Решить задачу помогли специальные пружины-отсекатели , которые разделяли таблетки и давали возможность «выплевывать» их по одной. В чем-то принцип работы этого механизма напоминал современный степплер.

Принцип работы пенала для лекарств напоминает современный степплер Фото: Ольга НОВИКОВА

Собаки и гравитация

Еще раньше людей в космосе побывали собаки. Прежде чем отправлять четвероногих воздухоплавателей в небо, исследователям потребовалось изучить влияние перегрузок и невесомости на организм животных. А это в свою очередь потребовало специальных технических решений. Ведь собака – не человек, и руководствуется в первую очередь рефлексами.

Контейнер для проведения космических экспериментов над собаками Фото: Ольга НОВИКОВА

Одно из изобретений, заявка на которое хранится в архиве в Самаре – так называемый «Контейнер для животных». За незамысловатым названием скрывается сложная конструкция – сочетание вращающихся и неподвижных кабин, в которых можно параллельно создавать условия невесомости и гравитации. Кабины предназначены для многодневных экспериментов, снабжены системой жизнеобеспечения, предусмотрена система сбора продуктов жизнедеятельности животных, а также система наблюдения.

- В поле зрения наблюдателя одновременно находятся животные в условиях невесомости и в условиях гравитации. Это дает возможность в одном космическом эксперименте при всех прочих равных условиях (влияние космической радиации, ускорений, шума и др.) исследовать биологическую роль гравитации и воздействия невесомости,- говорится в документах.

Система крепления собак внутри ракеты не получила одобрения комиссии Фото: Ольга НОВИКОВА

А вот заявка на регистрацию специальной одежды для крепления собак в кабине ракеты получила отказ. Изобретатель предлагал использовать специальные шлейки для фиксации животных, чтобы они не повредили провода и системы космического аппарата. Однако эксперты не увидели здесь научной новизны.

ДОСЛОВНО

Ольга Козырь

Заместитель директора Российского государственного архива в Самаре:

- Наш архив образовался в 60-х годах, когда встал вопрос о централизованном хранении научно-технической документации. Сегодня в фондах РГА в Самаре на хранении находится почти 2,5 миллиона документов. Это разнообразные научно-технические бумаги – патенты, конструкторские проекты, заявки на изобретения, научно-исследовательские разработки в самых разных отраслях. В том числе именно в Самаре хранятся многие документы по истории освоения космического пространства. Попасть в архив могут все желающие, для этого нужно заранее записаться, прийти с паспортом и заполнить анкету.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

День космонавтики 2021 в Самаре: как отметят в городе юбилей первого полета человека в космос

Рассказываем, какой будет программа праздничных мероприятий на День космонавтики 2021 в Самаре, как наш город отметит юбилей полета Юрия Гагарина в космос (подробности)