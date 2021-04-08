"Илон Маск - молодец, но Королев круче": директор "Самары Космической" - о туристах на орбите и путешествии матрешки на МКС

Елена Кузина уверена, что Самаре космической есть, чем гордиться

В преддверии празднования юбилея Юрия Гагарина директор музея "Самара Космическая" Елена Кузина побывала на радио "Комсомольская правда" и рассказала о самых интересных экспонатах, планах на год и своем отношении к Илону Маску.

Как готовитесь к юбилею 12 апреля?

- Очень мощно. У нас сегодня все зоны, даже офисные, оформлены или оформляются под новые выставки. Самая глобальная выставка «Космос и бессмертие», которую мы планируем в тестовом режиме открыть 12 апреля. Почему такая мощная выставка организовывается — потому что мы получили экспонаты от политехнического музея Москвы. Обратите внимание, что абсолютно бесплатно. Там и скафандр для выхода в открытый космос — это жутчайший дефицит. Там и макеты, которые сами по себе уже артефакты, они сделаны в 50-х — 60-х годах. И сама история очень интересная: человечество всегда волновала идея бессмертия, и освоение космоса тоже было связано с поиском ответа на этот вопрос. И очень мощно в советское время наши институты занимались этими проблемами

А у вас есть экспонаты, которые побывали в космосе?

- Они представлены в отдельном зале. Например, в реплике выставки "Космос не игрушки" мы рассказываем историю освоения космонавтики через русскую матрешку. И одну из них мы специально сделали небольшую по размерам, облгеченную и попросили Олега Кононенко отвезти ее на МСК. И он любезно согласился принять ее в личный груз - а ведь такой багаж очень ограничен. Но Олег наш друг и он взял матрешку в космос и она пробыла там более 4000 часов! Он поставил печать на нижней части матрёшки, вернул нам её торжественно в том году.

Вообще это эксклюзивный наш проект. Это идея, придуманная в нашем музее — каждая матрёшка расписана у нас. Очень гордимся тем, что про каждую матрёшку, которая там представлена, можно начинать рассказ со слов «Впервые в мире». Там названа дата, факт, в какое время запуск и так далее.

А еще у вас же есть интересная информация о том, какие обычные земные вещи появились благодаря космосу?

- Я могу сейчас перечислить массу предметов, которые вышли в быт благодаря космическим разработкам. Например, тефаливое покрытие, есть у всех дома. С утра кашку завариваете сублимированную? Тоже космическая технология. Дальше вакуумную упаковку видели? В тюбиках продукты покупали? Горчицы, джемы. Влажными салфетками пользуемся? Собачки сейчас, знаете, пользуются специальным шампунем, который так называемый сухой — его наносят собачкам на шерсть, а потом просто стирают, это тоже из космоса.

А у вас выставляются снимки из космоса?

Одна из последних выставок —36 снимков из космоса, которые были сделаны со спутника «Аист», его совместно делал наш авиационный университет и «Прогресс». Они любезно распечатали эти снимки, нам предоставили, мы их оформили под рамку и выставляем в нашем учреждении. Я предлагаю всем сейчас обратиться: мы готовы дать часть этих снимков на экспонирование в школы, в любое учреждение. Это могло бы быть передвижной хорошей выставкой, которая не принесёт никому затрат, но тем не менее здесь каждый снимок, с какого спутника это сделано, невероятной красоты снимки из космоса.

Недавно в музее были футболисты "Крыльев Советов". Вам понравились такие экскурсанты?

- На мой взгляд, такую благодарную и благодатную публика, как футболисты, я редко вижу. Первый раз, в своё время, Евгению Савину проводила экскурсию — как его затягивало это. И пришли молодые красавцы, которые тоже овеяны славой, любовью народа. И когда я начала вести экскурсию было абсолютное стопроцентное внимание. Они были ограничены, к сожалению, временем. Я очень благодарна, потому что это молодые классные ребята.

Какие вопросы задавали?

- Почему, говорят, вы говорите, что в Самаре на предприятии делают ракеты, а как же другие города? И я объясняю, что есть ракеты разные, что есть разные предприятия. Так же был вопрос про ракету — где первая ступень, где вторая, где третья. Ну, это обычный вопрос обывателя. Очень благодарно слушали. Мне, конечно, приятно было получить и майку от Корниленко. Конечно же потом мне личные друзья и знакомые начали обзванивать — я сначала не пойму вообще, почему шквал таких звонков, а потом понимаю — они же тоже все футболом увлечены. Ну и, конечно, очень приятно было и со взрослой аудиторией, с тренерами общаться. Тренеры тоже не просто загнали детей, они тоже все слушали, с удовольствием.

Футболист Зиньковский после экскурсии вашей признался, что хочет накопить на полёт в космос. И сколько же это стоит?

- Знаете, точно не скажу эту цену. Во-первых, я думаю, что это большой секрет. Это всё-таки договорная цена. Я думаю, что в перспективе это, во-первых, возможно, а во-вторых, сразу скажу, меня радуют его амбиции. Понимаете, у него амбиции здоровые, хорошие и он далеко пойдёт. Если он мечтает накопить деньги на полёт в космос — я приветствую абсолютно, правильно человек настроен, абсолютно правильно мыслит. И у него абсолютно светлые мысли.

Как вы относитесь к космическому туризму без подготовки?

- Мне всегда казалось, что это блажь какая-то. Но наши конструктора говорят, что это перспективно, это принесёт финансирование. Если люди могут позволить себе оплатить космический полёт и они хотят — это будет направлено на развитие космонавтики. И про риски мы говорим — я считаю, что любой полёт любого космонавта это риск. И если люди опять же хотят рискнуть — у Высоцкого это было, кто-то хочет в горы, а кто-то погибает от пьянства. Давайте поймём, что риски бывают разные, я считаю, что иногда риск - это благородное дело.

Ну и есть небольшой блиц-опрос, очень-очень коротенький для вас. Илон Маск, человек, который сейчас развивает космос - молодец?

- Молодец, стопроцентно.

А вот Илон Маск или Королёв?

- Королёв.

Гагарин или Армстронг?

- Гагарин, конечно.

КСТАТИ

Какой город имеет большее право считать первого космонавта своим? 12 апреля на радио "Комсомольская правда" на 98,2 FM запускаем двухчасовой марафон "Битвы за Гагарина". Поспорим с другими городами: Саратовом, Мурманском и выясним, кто же любит Гагарина сильнее. Присоединяйтесь с 18.00 до 20.00, готовьте свои аргументы, звоните в эфир по телефону 379-39-39 и выигрывайте космические призы.

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