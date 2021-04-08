"Юра, она летит": самарские студенты запустили уникальную экспериментальную ракету

Молодые самарцы запустили экспериментальную ракету Фото: Анар МОВСУМОВ

60 лет назад с космодрома Байконур стартовала ракета, которая вывела на орбиту капсулу с первым мире космонавтом. Первому человеку в космосе рукоплескал весь мир, а в Куйбышеве за этим знаменательным полетом следили с особенным трепетом, ведь именно здесь, на заводе «Прогресс» изготавливали ту самую ракету, которая должна была совершить прорыв в космических технологиях.

К старту готовились серьезно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прошли десятки лет. Самарские ракеты по-прежнему летают в космос, на заводе по-прежнему трудятся лучшие инженеры, а им на смену уже готовы прийти представители талантливой молодежи, которые уже сегодня добиваются серьезных результатов. Один из них студенты Самарского университета им. Королева продемонстрировали в преддверии празднования юбилея полета первого человека в космос. В начале апреля с аэродрома Бобровка впервые в России была запущена экспериментальная ракета нового поколения Capella-МЛ, которую разработали и сконструировали сами студенты. Раньше запуск такой модели не производился никогда: Это полностью оригинальная разработка, созданная студентами почти с нуля, с минимальной опорой на опыт предыдущих проектов.

Руководитель студенческого бюро Антон Полтораднев объясняет, что у данной модели ракеты есть свои отличительные особенности: это модульность конструкции, резервная система спасения, двухэтапный выброс парашюта.

- Модульность конструкции обладает хорошим заделом на будущее, так как в дальнейшем можно будет не начинать производство новой ракеты с нуля, а просто заменять модули на предназначенные под другие задачи, - рассказывает он.

Сам проект студенты разрабатывали полгода, в этом их поддерживали и коллеги из РКЦ Прогресс, и институт ракетно-космической техники Самарского университета им. Королёва. Сделать удалось многое: на борту предусмотрены раздельные системы энергопитания и сбора информации, поиска и ориентира. Аобновленная система мягкой посадки позволит использовать ракету не один раз. Длина модели 170 см, вес 10,2 кг. В дальнейшем модель будет модифицироваться, например, уже сейчас студенты собирают версию "Capella-М" для запуска на соревнованиях во Франции.

Ребята мечтают о победе во Франции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы учли опыт, полученный при работе над первой версией ракеты и внесли улучшения в конструкцию, поэтому, с точки зрения баллистических характеристик, "Capella-М" получится более оптимальной, - резюмирует Антон Полтораднев.

Для самих ребят, а также гостей с РКЦ Прогресс этот запуск – важнейшее и очень волнительное событие. Вот модель устанавливают в пусковую установку, развертывается центр управления полетом. Все серьезны и сосредоточены, последний раз проверяют расчеты. Старт – и ракета взмывает в небо по заданной траектории, достигает высоты 1750 метров в апогее и потом мягко садится в 1,5 километрах от места запуска на раскрывшемся парашюте. Все прошло успешно!

Ракета пролетела 1,5 километра и мягко приземлилась Фото: Анар МОВСУМОВ

- В детстве я тоже увлекался моделированием ракет, конечно, в то время это было не на таком высоком техническом уровне, как у студенческого КБ Самарского университета. Сегодня у студентов больше технических возможностей для реализации своих идей, и мы поддерживаем талантливых молодых конструкторов RocketLAV, которые в перспективе придут работать к нам в РКЦ "Прогресс", - делится своими впечатлениями генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов. Для него и его коллег очень приятно видеть ребят, так увлеченных делом, ведь это значит, что потом на работу придут горящие энтузиазмом специалисты.

С модифицированной моделью юные конструкторы поедут во Францию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- РКЦ "Прогресс" заинтересован в развитии профориентации и подготовки специалистов для ракетно-космической отрасли. Деятельность СКБ RocketLAV – образцовый пример нашего взаимодействия с Самарским университетом им. Королёва, - говорит он.

В дальнейших планах молодых конструкторов и инженеров - создание более мощной ракеты, способной подниматься на высоту 10 км.

У новой ракеты улучшенные характеристики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

-Вместе с нашими стратегическим партнером РКЦ “Прогресс” мы достигли соглашения о программе совместного развития студенческого инженерного творчества на базе СКБ RocketLAV. Это позволит большему числу студентов проявить свои творческие способности и воплощать самые смелые идеи через опыт реальных проектов. Тем самым будущие конструкторы приобретут уникальный опыт, навыки и компетенции, необходимые для создания и производства новых образцов передовой ракетно-космической техники, - поделился планами ректор университета Владимир Богатырев.

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