Самарчанка без ног восхитила Ольгу Бузову своей историей любви

Надежда поделилась своей историей любви на всю страну

Историю, которая полностью изменила жизнь Надежды Паниной из Самары, транслировали на всю Россию. Смелая дама, потерявшая ноги после падения с 8 этажа, ни о чем не жалеет и смотрит только вперед.

После того страшного происшествия Надежда была в депрессии. Но она ее не сломила, да и любящий муж всегда был рядом. У него не было и мысли оставить свою жену одну. На шоу «Бородина против Бузовой» пара раскрыла секреты своих отношений. Любовь спасет даже от самого страшного несчастного случая.

«Я хотела помочь брошенной девушке в инвалидной коляске»

Надежду Панину и раньше приглашали на ТВ — ее звали и на «Мужское/Женское», и на «На самом деле», но женщина все время отказывалась.

— Я согласилась принять участие в шоу, потому что сказали, что другая участница будет девушкой с ограниченными возможностями. Муж бросил ее сразу после того, как она села в инвалидную коляску. И я хотела показать девушке, что на самом деле жизнь прекрасна и не стоит сдаваться, — рассказала Надежда корреспонденту «КП-Самара».

Но не все прошло гладко. На месте прибытия ее ждала неожиданная новость. Девушки, которой Надежда хотела помочь, в студии не было. Как сказали организаторы, у нее не получилось приехать.

«У меня просто не было слов»

Телеканал «ТНТ» оплатил для пары полностью проезд в Москву и гостиницу, которая находилась недалеко от места проведения съемок. Надежде и мужу предоставили трансфер от аэропорта до гостиницы и оттуда до съемочного павильона. В студии пару поддерживали работники передачи, помогали успокоиться.

— В гримерку к нам часто заходила Юлия, девушка из съемочной группы, которая помогала мне, когда я разволновалась: принесла мне таблетки, поддерживала, разговаривала со мной, — поделилась воспоминанием Надежда.

Наталья Денисова тоже поддержала смелую самарчанку Фото: СОЦСЕТИ

Наблюдать за тем, что происходит в студии, возможности не было. Поэтому Надежде пришлось понимать происходящее уже в процессе разговора на съемочной площадке.

— Там были пары, которым нужна была помощь в отношениях. И для меня было непонятно многое. Как так можно, чтобы твой мужчина тебе все должен, а ты взамен — ничего. В отношениях всегда работают двое. Только отдавая, мы можем что-то получить, — удивляется собеседница.

По словам Надежды, сценарий им не давали. Все было естественно.

Забавный случай с Верой Сотниковой

В аэропорту с Надеждой произошел забавный случай. Она неожиданно встретилась со своей знакомой Натальей Ливенцовой, руководителем благотворительного фонда «Линия добра «Линлайн». Подруги часто встречаются на конкурсах, но никак не могли пересечься за их пределами.

— Мы с Наташей смеемся, где бы нам встретиться. Только на конкурсах и видимся. Но получилось так забавно, что мы неожиданно встретились в аэропорту, — поделилась веселым моментом собеседница.

Наташа тоже летела в Москву, и тогда Надежда решила пригласить ее поддержать на съемки.

Еще один интересный случай произошел, когда Надежда готовилась к съемкам. В гримерку неожиданно зашла известная актриса — Вера Сотникова.

— Когда я ее увидела, то предложила сфотографироваться со мной, и она с радостью согласилась, — оживленно рассказывала жительница Самары.

Также на шоу в качестве гостя-эксперта была приглашена директор всероссийского конкурса «Миссис Волга», куратор и хорошая подруга Надежды — Наталья Денисова.

Обсуждала Бузову с мастером по маникюру

«Какая она, Ольга Бузова?» — вопрос, который Надежде задавали знакомые. Ответ таков: какой видит ее по телевизору, такой же она для нее была в живую.

С Верой Сотниковой у Надежды состоялась неожиданная встреча Фото: СОЦСЕТИ

Надежда не является фанаткой Ольги Бузовой, поэтому не подписана на ее блог, в котором, как оказалось, Ольга решила поделиться мнением касаемо их пары. Об этом нашей собеседнице сообщила ее мастер по маникюру.

— Оказалось, что Ольга, под впечатлением от нашей пары, в блоге рассказывала, что восхищена нами, — поделилась женщина.

Также в Самаре будет проходить конкурс красоты для девушек с ограниченными возможностями, который организовывает наша собеседница. Надежда пригласила Ольгу Бузову быть гостем мероприятия.

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