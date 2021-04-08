«Кот дешевле «Айфона»? Да вас разводят!»: заводчики породистых животных рассказали, как распознать мошенника

Стоимость донского сфинкса может достигать 150 тысяч рублей, так почему на "Авито" их продают за 5 тысяч? Фото: предоставлено питомником донских сфинксов Cupid'sChild

Жертвы аферистов

Наталья из Самары всегда мечтала о корги. У королевы Великобритании их аж три штуки, неужели она себе одну такую собаку не купит? Списалась с продавцом на «Авито», перевела 20 тысяч рублей… осталась ни с чем. Ни собаки, ни денег, ни объяснений от «продавца».

Наталья в своей беде не одинока. Любители породистых животных то и дело становятся жертвами аферистов.

- Приходил к нам тут тоже один с заявлением: купил лысую кошку, а она за пару месяцев обросла и превратилась в чудище лохматое, - утешали Наталью в полиции, куда она пришла в апреле писать заявление. Но она от этого лишь сильнее расстраивалась: у того парня хотя бы «чудище» осталось, а у нее – никого.

«Настоящий» заводчик покажет покупателю родословные родителей котенка, их выставочные титулы и дипломы. Фото: предоставлено заводчиком-фелинологом Екатериной Смирновой

Кошачьи радости

По словам заводчика-фелинолога Екатерины Смирновой, которая более 10 лет разводит «британцев», фотографии питомцев у нее стали воровать, как только ее первый кот завоевал титул Европейского чемпиона. Что с этим делать? Да, можно жаловаться в «Авито», они заблокируют аккаунт мошенника, но скольких до этого он успел обмануть? Поэтому покупателям надо быть настороже.

«Настоящий» заводчик покажет покупателю сертификат питомника, родословные родителей котенка, их выставочные титулы и дипломы. У самого котенка обязательно должна быть метрика (это все равно что свидетельство о рождении для животного) и ветеринарный паспорт, плюс договор купли-продажи, эти три документы отдаются покупателю на руки после того, как он отдаст всю сумму за питомца.

Заводчик много вкладывает в котенка, поэтому не будет продавать его дешево. Фото: предоставлено питомником мейн-кунов LEONIS MAJOR в Самаре

Средняя цена «британца» по России – около 30 тысяч рублей, мейн-куны обычно не бывают дешевле 20-25 тысяч рублей, сфинксы стоят 30-45 тысяч.

- Не стоит надеяться на чудо: пытаться купить дорогую породу за 5-10 тысяч рублей – это все равно, что искать иномарку по цене «Лады», - считает руководитель питомника мейн-кунов LEONIS MAJOR в Самаре Наталья Астраханбеева. - Заводчик много вкладывает в котенка: свой труд, бессонные ночи, заботу о матери-кошке, о потомстве, специальные корма, прививки, оформление документов, метрика – все это деньги, и немалые.

- Полная вакцинация одного котенка стоит около пяти тысяч рублей, прибавьте к этому членские взносы в клуб любителей кошек, актировку котят в клубе, родословную, - согласна с коллегой руководитель питомника донских сфинксов Cupid'sChild Елена Соколова. – Мои котята стоят в среднем 30-45 тысяч рублей, а если питомец вам нужен для выставок или дальнейшего разведения, то его цена может и вовсе достигать 150 тысяч рублей.

Стаффордширские терьеры сейчас пользуются популярностью. Фото: предоставлено питомником «Желтая рапсодия»

Питомец дешево

Для тех, кто после таких расценок попрощался со своей мечтой о «плюшевом британце» или голубоглазом красавце-хаски, есть и хорошие новости. Породистого питомца можно купить дешево, даже за пять тысяч рублей, но при определенных обстоятельствах.

- Бывает, что заводчик пристраивает «брак» за цену значительно ниже рыночной, - объясняет владелец питомника «Желтая рапсодия» Таисия Желтая. – «Брак» - это, к примеру, животное с неправильным окрасом, заломом хвоста или с ушами, которые «не стоят». Питомец здоров, у него отличная родословная, он станет хорошим другом. Но за полную стоимость его уже не продать, и в документах будет написано, что он не для выставок или разведения.

Бывают и другие случаи: заводчик просто ищет «хорошие ручки» для питомца, которому уже однажды не повезло с хозяином:

На этом фото 50-дневный щенок породы кане-корсо. Фото: предоставлено руководителем СОООСК «Априори» Ирмой Еремеевой

- Недавно был случай: молодая пара ждала щенка, даже внесла за него задаток, но ребята остались должны еще 20 тысяч рублей и все тянули с расплатой: то налички нет, то времени до меня доехать. Потом у щенка откуда-то появились глисты, аллергия, а когда пришло время делать очередную прививку, мне написали: «Забери, пожалуйста, щенка», - рассказала корреспонденту «КП-Самара» руководитель Самарской областной общественной организации спортивной кинологии «Априори» Ирма Еремеева. – Собаку мне вернули в одном ошейнике, мы сразу поехали к ветеринару. Выяснили, что глисты – от кошки, которая жила с ребятами, аллергия – от неправильного питания. Плюс нестриженные когти и потеря веса. Теперь мне придется потратить дополнительное время и силы, чтобы восстановить малыша, конечно, я буду искать ему особенно ответственных владельцев. И да, возможно, цена уже будет иной.

На что еще обращать внимание

Если на «Авито» хотя бы можно написать жалобу, и «лжезаводчика» заблокируют, то как бороться с мошенниками «в реале», - не понятно.

Продавец предлагает щенков за 12 тысяч рублей, но ничего не пишет про родословную и документы Фото: скриншот

- Был у меня кобель, очень красивый, но в детстве получил травму и в выставках никогда не участвовал. Тем не менее, я выкладывала в интернет несколько его фотографий, вспоминает заводчик американских стаффтерьеров Марина Колокольцева. - И вот приехала я как-то по делам на Птичий рынок, иду по «собачьим» рядам и вижу клетку со щенками, рядом с которой стоят фотографии «родителей», в том числе моего кобеля. Я продавцам говорю: «Это моя собака на фото», а они мне в ответ – «Вам, что жалко?».

Каких собак такие «заводчики» продавали на рынке под видом породистых, остается только догадываться.

У щенков, как и у котят, главные документы – это метрика, выданная клубом или питомником, и ветеринарный паспорт с отметками о вакцинации. В идеале нужно оформить договор купли-продажи, где прописать условия оплаты и все данные животного (породу, дату рождения, кличку по документам, какое у питомца клеймо и где стоит, когда его поставили, какой клуб выдавал ему документы).

Когда люди видят очаровательных щенков, мало кто задумывается о документах и формальностях. Фото: предоставлено заводчиком американских стаффтерьеров Мариной Колокольцевой

- Обратите внимание, кем заверена метрика щенка. В идеале там должна стоять синяя печать клуба, состоящего в Российской кинологической федерации (РКФ), это значит, что документы признают зарубежные кинологи, а сама собака соответствует международным стандартам породы, - советует руководитель Самарской областной общественной организации спортивной кинологии «Априори» Ирма Еремеева. - Есть еще Союз кинологических организаций России (СКОР) – это альтернативная российская организация, их животных РКФ не признает.

Тем, кто понимает, что разбираться в тонкостях здоровья и «подлинности» будущего питомца времени и желания нет, специалисты советуют нанять себе помощника. Сделать это не сложно: на том же сайте РКФ можно найти питомники и клубы, которые специализируются на той или иной породе. За небольшую плату они помогут найти именно то, что нужно клиенту.

Для заводчиков каждый котенок - как ребенок Фото: предоставлено руководителем питомника мейн-кунов LEONIS MAJOR в Самаре Натальей Астраханбеевой

КОМПЕТЕНТНО

Какие документы должны быть у заводчика

- метрика

- ветеринарный паспорт

- договор купли-продажи

- родословные родителей

КОНКРЕТНО

Сколько стоят коты и собаки

Мейн-кун – 20-25 тысяч рублей

«Британцы» - от 30 тысяч рублей

«Сфинксы» - 30-45 тысяч рублей

Стаффордширский терьер – от 20 тысяч рублей

Йоркширский терьер – от 25 тысяч рублей

Чихуахуа– от 30 тысяч рублей

Уане-корсо - от 45 тысяч рублей

Шпицы - от 50 тысяч рублей

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