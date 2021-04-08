Скрежет и пыль столбом: в центре Самары снесли часть исторической усадьбы около Покровского собора

Дом простоял с 1860 года, но не выдержал натиска экскаватора. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В историческом центре Самары – очередной скандал со сносом исторического здания. На этот раз в эпицентре оказалась часть исторической усадьбы купца Стройкова на ул.Садовой, 87. 7 апреля здание, входящее в охранную зону Покровского собора, снесли. Видеозапись сноса опубликовали в соцсетях активисты местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. На записи виден экскаватор, который со скрежетом орудует ковшом, ломая стены исторического дома, пыль стоит столбом.

«Крепкий сруб, изразцовая печь»

Торги на снос дома по Садовой, 87, мэрия объявила еще в феврале, в начале марта заключили договор с подрядчиком (сумма контракта - 589,6 тысяч рублей). Узнав об этом, эксперты регионального отделения ВООПИиК забили тревогу и написали обращение в прокуратуру и Управление по охране памятников.

- Здание является частью исторической усадьбы Стройкова. Дом был построен в 1860 году, наши эксперты его осматривали, это был вполне крепкий сруб, с редкой изразцовой печью, - рассказала журналисту «КП-Самара» председатель регионального отделения ВООПИиК Нина Казачкова. - Здание входит в зону регулирования застройки ОКН федерального значения «Покровский собор 1861г», а значит налицо нарушение 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия»: исторические здания, расположенные в охранной зоне, сносить нельзя.

В прокуратуре Самарской области подтвердили – обращение действительно принято к производству и правоохранители проверяют законность заключенного контракта. Однако по поводу сноса здания в ведомстве дать комментарий на момент публикации материала не смогли.

«Без проекта и разрешения снес полквартала»

В это же время техника ломала еще один старый дом – в 123 квартале на ул. Буянова. Здесь планируется высотная застройка, против которой категорически возражают почти пять сотен местных жителей. Несмотря на все собранные подписи и возражения на публичных слушаниях, несмотря на режим исторического поселения, строители расчистили место под будущую многоэтажку.

- Этот снос в интересах застройщика, - объясняет Нина Казачкова. – В планах строительство на этом месте 56-метрового жилого дома. На публичных слушаниях жители 123 и 104 кварталов высказались категорически против этой застройки, грамотно обосновав свои возражения. Но, к сожалению, их не услышали. Теперь они собирают подписи под письмом, которое адресовано уже не региональной власти, а в Генпрокеуратуру РФ и Президенту.

На месте снесенного исторического домика хотят построить очередную высотку. Фото: скриншот видел

Архитектор, советник губернатора Самарской области Виталий Стадников уже назвал этот снос экстраординарным явлением.

- То, что устроил застройщик - снес без какого бы то ни было проекта и разрешения полквартала исторической застройки в границах Исторического поселения - экстраординарное явление, - написал он в соцсети. - При этом накануне на секции градосовета в минстрое ему отказали в продвижении его проекта 12-18 этажной застройки. Даже если забыть про наследие, куда пойдут дети из этих домов - в 4-ю смену в 81-ю и 6-ю школы? А в какие поликлиники? Почему такие проекты вообще выносятся на рассмотрение градосовета? Почему ППТ, предполагающий его монструозную застройку, никаким образом не соответствующий режимам Исторического поселения, был согласован городом? Это и есть «бесконфликтная реновация исторической Самары»?

Редакция «КП-Самара» направила в мэрию запрос относительно предполагаемой застройки, однако на момент публикации материала ответ не был получен.

«Можем остаться без старого города»

Сейчас городской департамент управления имуществом ищет на портале госзакупок подрядчика для сноса еще четырех старых зданий в границах исторического поселения. Это дома по ул. Степана Разина, 106, лит.В, ул. Чапаевская,91-93, ул. Садовая, 35, литера ВВ1вв1в2 и ул. Садовая, 228, литера А. Все они признаны аварийными, однако эксперты ВООПИиК уже нашли нарушения в аукционной документации по всем четырем объектам.

- Дом на ул.Степана Разина, 106 – это исторический особняк Наймушина. Сам особняк уже снесли, здание под литерой В не представляет исторической ценности, однако формально его не вывели из списка объектов культурного наследия, то есть сносить его в данный момент нельзя, - рассказывает Нина Казачкова. – Дом на ул.Садовой, 228 представляет историческую ценность, внесен в список ценных градоформирующих объектов (ЦГФО). К тому же в аукционной документации неправильно оформлена графическая часть – по бумагам «нарисован» проезд между этим домом и соседним, объектов культурного наследия. Фактически же никакого проезда нет, дома стоят вплотную друг к другу. Как сносить один дом, не повредив другой?

В документах по двум другим домам общественники также нашли нарушения. Так, у дома на ул.Садовой неправильно указана этажность и месторасположение, дом на ул. Чапаевской, 91-93 снесен в список ОКН.

- Мы написали обращения и в прокуратуру, и в мэрию по этим объектам, - рассказывает Нина Казачкова. – В мэрии нам заявили, что в настоящее время у ЦГФО отсутствует правовой статус, поэтому город имеет полное право их сносить. Остальные дома мэрия сносит по представлению прокуратуры – ранее они были признаны аварийными и расселены. Это просто какая-то агония: в Самаре массово сносят старые дома, причем такое впечатление, что стараются поскорее снести, а потом просто разводят руками – дескать, ну теперь уже ничего не поделаешь. Так можно вообще всей исторической части города лишиться!

Редакция «КП-Самара» направила запросы в администрацию города с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. На момент публикации материала ответ от властей не был получен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В центре Самары снесли часть исторической усадьбы Стройкова второй половины 19 века

Об этом рассказала председатель самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нина Казачкова (подробности)

Элеватору в защите отказано: почему это плохо для Самары

Объясняем, почему бетонные башни элеватора мукомольного завода в Самаре должны быть сохранены (подробности)