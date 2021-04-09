Главный тренер «Крыльев Советов» о победе над «Динамо»: мы почувствовали уровень Премьер-лиги

Игорь Осинькин доволен выступлением своей команды Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья» хотели играть с позиции силы

«Крылья Советов» сотворили главную сенсацию в 1/4 финала в Кубке России по футболу. 8 апреле на своей «Солидарность Арене» самарская команда, выступающая в ФНЛ, уверенно переиграла со счетом 2-0 грозное московское «Динамо» из РПЛ. После матча наставники команд высказались о поединке на пресс-конференциях.

— Эмоции у всей команды, у всего клуба сейчас зашкаливают. Мы почувствовали уровень команды Премьер-лиги. Если не говорить про счет, то те скорости, на которых проходила игра, тот градус единоборств... В тех ситуациях, в которых мы раньше спокойно комбинировали в ФНЛ, здесь нас быстро и агрессивно накрывали. Конечно, было непросто. Но хорошо все, что хорошо кончается, считаю, мы достойно сыграли. Достойно не только по счету, но и по качеству игры. Есть определенное удовлетворение и у меня, и у ребят. Мы идем дальше и надеюсь, будем только прогрессировать, — поделился главный тренер «КС» Игорь Осинькин.

После выхода в полуфинал турнира футболисты «КС» получили звания мастеров спорта. Специалист отметил, что сегодня звание уже не так актуально, как раньше.

— Многим молодым футболистам пришлось объяснять даже, что это такое. Главное, что это по-настоящему высокий уровень — полуфинал Кубка России. Мы поднялись высоко и хотим соответствовать этому уровню, — заявил Осинькин. — Любой спортсмен, любой тренер достаточно амбициозен. И за этими словами и поступками внутри желание себя проявить, доказать и выиграть максимум того, что возможно. Это всегда будет. Я уверен, что у всех ребят внутри был такой настрой: максимум, максимум, максимум.

По словам Игоря Осинькина, «Крылья» хотели всю игру действовать с позиции силы и в начале таймов это получалось. Впрочем, и про оборону забывать было нельзя:

— Мы просили ребят не отходить от своей игры. В некоторых отрезках матча нас заставили много выносить мяч, играть длинно, не шел розыгрыш от ворот. Но, как только привыкали к определенным ситуациям, мы опускали мяч, могли его подбирать, пусть и с единоборствами. Мы могли развивать атаки. Не упростили игру до совсем какой-то примитивной. Но повторю, в последнее время мы с таким градусом единоборств, как сегодня, не встречались. И с такими по скорости игроками в последнее время не играли. Отдельно хочу поздравить всех самарских болельщиков, всех, кто пришел на стадион! Спасибо!

Комплименты от немецкого тренера

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в первую очередь поздравил соперника с заслуженной победой. Он посетовал на то, что первый гол был пропущен рано и это сломало планы на игру. Кроме того, его подопечные допустили много технических ошибок и брака, а «Крылья» этим пользовались, хорошо переходя из обороны в атаку.

— К сожалению, мы проиграли достаточно много единоборств, что касается всего матча. Те мячи, за которые мы должны были цепляться, самарцы в этом компоненте также были предпочтительнее. Сегодня я также хочу сказать, что ментально команда была не особенно свежа, — сказал немецкий специалист.

Шварц также похвалил Игоря Осинькина и ответил на вопрос, присмотрел ли он кого-то из молодых игроков «КС» для бело-голубых:

— В первую очередь, я смотрел за игроками своей команды. Но я хочу сделать комплимент тренеру «Крыльев Советов» за то качество игры, которое сегодня его команда показала.

Напомним, что «Крылья Советов» забили гостям из столицы два безответных мяча. В первом тайме отличился Роман Ежов, а во втором — лучший бомбардир самарцев Иван Сергеев. В 1/2 финала «КС» сыграют с ЦСКА, «Локомотивом» или «Ахматом». Жеребьевка пройдет сегодня, 9 апреля. Следите за развитием событий на сайте «КП-Самара».

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