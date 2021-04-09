Латыпов: «Хотел бы потренироваться с футболистами и был бы рад, если бы они попробовали себя в роли биатлонистов»

Призер чемпионатов мира и Европы по биатлону живет в Самарской области и болеет за «Крылья Советов». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал гостем четвертьфинального матча Кубка России по футболу между «Крыльями Советов» и московским «Динамо». Встреча проходила в Самаре и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Латыпов открыл поединок символическими выстрелами по мишеням, которые изобразили на табло стадиона. Лидер сборной России закрыл все пять мишеней.

- Справился, думаю, хорошо, - пошутил Латыпов после матча, - все пять мишеней выбил. У «Крыльев» были все шансы для того, чтобы сделать такой счет на табло. Тем не менее, была красивая игра – зрители довольны и я сам доволен.

Рассказал призер чемпионатов мира и Европы и том, кто ему запомнился по кубковому матчу:

- Запомнился Антон Зиньковский, я давно за ним слежу. Он очень хороший игрок, умеет работать с мячом. Еще Иван Сергеев, который забил гол. Отмечу, что хорошо сыграл Роман Ежов – автор очень красивого гола на четвертой минуте.

По словам Эдуарда Латыпова, он регулярно играет в футбол и следит за этим видом спорта.

- В свое время я занимался футболом и довольно неплохо играю. На своем уровне, конечно. Есть желание потренироваться с футболистами, потому что мне нравится этот вид спорта. На тренировках мы постоянно играем в футбол. Жаль, что не получается часто приходить на «Самара Арену», но при возможности я посещаю игры «Крыльев Советов» и болею за нашу команду. Из-за плотного графика в прошлом году был на стадионе только два раза.

Латыпов закрывает мишени на «Солидарность Арене» перед кубковым матчем. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

При этом Латыпов отметил, что был бы рад, если кто-то из футболистов попробует себя в роли биатлониста.

- В Петербурге Артем Дзюба пробовал себя в роли биатлониста. Помню, что он сказал, что это очень тяжело и что лучше будет играть в футбол. Если другие футболисты захотят попробовать себя в роли биатлонистов, я буду рад.

Эдуард Латыпов уроженец Гродно, однако в девстве он переехал в Самарскую область, в село Камышла. Сейчас биатлонист живет в Камышле и в Самаре.

Недавно Латыпов возглавил рейтинг Союза биатлонистов России, опередив Матвея Елисеева и Александра Логинова.