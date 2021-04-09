Приглашение на матч «Крыльев Советов» — первый шаг: в Самарской области хотят поощрять волонтеров за помощь людям

Дмитрий Азаров поддерживал команду вместе с волонтерами Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Глава Самарской области и секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров пообщался с волонтерами, которые накануне, 8 апреля, посетили матч «Крыльев Советов» и «Динамо» на «Солидарность Арене». Напомним, что «КС» выиграли со счетом 2-0 и вышли в полуфинал Кубка России по футболу, а на игре присутствовали 2300 добровольцев.

Губернатор и футболисты поблагодарили волонтеров за их труд перед стартовым свистком поединка. Центр поля украсила соответствующая символика, а на футболках игроков были слова признательности. Ребятам есть, за что сказать «спасибо», они в период пандемии оказали жителям региона масштабную поддержку.

В перерыве Дмитрий Азаров подчеркнул, что это отличная идея — приглашать волонтеров на футбол. И это только первый шаг.

— Это здорово. Это та небольшая благодарность, которой точно заслуживают все волонтеры, бескорыстные люди разных возрастов и профессий, политических предпочтений. Ведь все это неважно: главное, что каждый из вас, ваших товарищей, откликнулся, когда людям нужна была помощь. За это вам огромное спасибо, и не забывайте — мы на вас надеемся и рассчитываем, готовы помогать вашим проектам, понимая, что ничего плохого вы не предложите. Только хорошее — а значит, вместе сделаем, — сказал он.

Дмитрий Азаров добавил, что с начала пандемии он наблюдал, как были растеряны некоторые главы городов и районов. У добровольцев же такого не было никогда:

— Без вашей помощи мы бы просто не справились. И сегодня угроза еще не отступила, многие люди, к сожалению, находятся на самоизоляции, помощь волонтеров по-прежнему нужна.

Глава региона похвалил волонтеров за то, что они по-прежнему относятся к своему делу с энтузиазмом. Он предположил, что помогает в этом ответная благодарность земляков. Ребята в ответ также выразили признательность губернатору и его команде и отметили, что в Самарской области жесты благодарности в адрес участников добровольческого движения превращаются в традицию.

— Губернатор сегодня показал на собственном примере, что наши старания видят, что нам благодарны и для нас готовы организовывать даже такие масштабные мероприятия. Ведь на большой футбол далеко не каждый из нас может позволить себе сходить, а уж вместе с Дмитрием Азаровым — тем более, — рассказал после встречи участник акции «Мы вместе» Михаил Донец.

Дмитрий Азаров предложил собеседникам подумать об официальной системе поощрений для волонтеров по принципу дополнительных баллов при поступлении в вуз. Он выразил мнение, что такой механизм может найти применение и в других сферах жизни.

К слову, ранее секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» поддержали участие добровольцев в политической жизни региона. 1 апреля на первом заседании оргкомитета по проведению предварительного голосования партии в Самарской области одобрили заявку активистки движения «Мы вместе» из Тольятти Ирины Долгополовой.

А 23 марта у волонтерского центра Самарской области была первая годовщина работы. Более двух тысяч человек по-прежнему работают в центрах «Единой России», помогая медикам и людям, оказавшимся в трудном положении.