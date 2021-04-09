В мэрии Самары объяснили, почему снесли историческую усадьбу около Покровского собора

Усадьбу 1860 года постройки признали аварийной и снесли. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В мэрии Самары объяснили снос исторической усадьбы около Покровского собора. Напомним, дом 1860 года постройки разрушили экскаватором 7 апреля. Реставраторы ВООПИиК утверждают, что сруб здания был крепким, в внутри находилась редкая изразцовая печь. Тем не менее, здание было признано аварийным и снесено. Даже несмотря на то, что исторический дом находился в охранной зоне объекта культурного наследия – Покровского собора. Эксперты ВООПИиК отмечают, что это прямое нарушение федерального законодательства. Однако у самарской мэрии оказалась другая точка зрения.

«Дом аварийный, этого достаточно для сноса»

Как ответили журналисту «КП-Самара» в городском департаменте управления имуществом, снос домов возможен только после признания их непригодными к проживанию, аварийными и подлежащими сносу.

- Дом, расположенный на ул.Садовая, 87, литера АБ распоряжением заместителя главы Самары от 27 июня 2011 года признан аварийным и подлежащим сносу , - пояснили в департаменте. – Основанием послужило заключение межведомственной комиссии Самарского района. До организации работ по сносу было направлено соответствующее уведомление в адрес департамента градостроительства, там зафиксировали информацию о сносе. 12 марта был заключен контракт на снос дома, срок его исполнения был определен в 30 дней.

Получается, основанием для сноса послужило признание дома аварийным. В то же время департамент в своем ответе обошел стороной вопрос о нахождении здания в охранной зоне Покровского собора. Еще в марте активисты ВООПИиК направили по этому поводу обращение в областную прокуратуру. Как рассказали в ведомстве журналисту «КП-Самара», сейчас прокуратура проводит проверку.

- Пока правовых оснований к запрету сноса не выявлено, однако проверка продолжается, - пояснили в прокуратуре. - Проверяется соблюдение законодательства при оценке объекта на предмет включения в реестр объектов охраны культурного наследия.

Перепроверят статус

Прокомментировали в мэрии и планирующийся снос еще четырех старых зданий в историческом центре города. Речь о домах по адресам: ул.Степана Разина, 106, литера В, ул.Чапаевская, 91-93, лит.Д, ул.Садовая, 35, лит.ВВ1вв1в2 и ул.Садовая, 228, литера А. Размещенная на портале госзакупок аукционная документация вызвала нарекания по стороны общественников, фактические ошибки были обнаружены по всем четырем объектам. Активисты ВООПИиК сообщили об этом и в мэрию, и в прокуратуру.

- Заключением межведомственной комиссии эти дома признаны аварийными и подлежащими сносу, - пояснили в департаменте управления имуществом. – Также в отношении этих зданий имеются судебные акты о необходимости проведения работ по сносу.

Однако пока проведенный электронный аукцион на демонтаж четырех старых зданий признан несостоявшимся.

- В связи с обращением ВООПИиК было проведено совещание у главы Самары с участием профильных ведомств, во время которого проработали вопросы по дальнейшим действиям в отношении этих домов, - объяснили в мэрии. – Сейчас Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области проводит дополнительную работу по решению вопроса о принадлежности домов к ОКН.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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