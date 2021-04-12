Династии – знак качества: в Самаре провели открытую цирковую репетицию грандиозного циркового проекта «Шоу воды, огня и света!»

Фото: Маша Кузнецова. На манеже клоун - акробат Владимир Чура

Каждый год в третью субботу апреля весь мир отмечает Международный день цирка. В преддверии профессионального праздника в Самарском государственном цирке состоялась открытая репетиция грандиозного циркового проекта «Шоу воды, огня и света!», руководитель которого заслуженный артист России Анатолий Сокол. На открытую репетицию пригласили воспитанников детских цирковых студии Самары и области, а также ребят с ограниченными возможностями здоровья. Юные зрители не только удивлялись мастерству и ловкости известных артистов, но и узнали много нового из истории становления цирка, познакомились с легендарными цирковыми династиями, а самое главное, могли задать артистам совершенно любой вопрос.

Первой на манеж вышла воздушная гимнастка на корд-де-волане Маргарита Чомахидзе. Она представительница третьего поколения цирковой династии Чомахидзе. Родители Маргариты выступали с конными номерами, а девушка с детства мечта о воздушной гимнастике. Поэтому выбрала для себя элегантный корд-де-волан.

Маргарита легко взмыла под купол цирка. Зрители любовались ее красотой и изяществом, открыв рты.

- Корд-де-волане - требует особой подготовки, он очень легкий, “веревка без опоры”. На нем в разы сложнее выполнять многие элементы, - рассказала Маргарита.

Ребят, конечно же, интересовало, не страшно ли артистке выступать, много ли у нее поклонников и восхищались ее женственностью.

Фото: Маша Кузнецова. На корд-де-волане Маргарита Чомахидзе.

Анар Джабраилов, представитель второго поколения цирковой династии удивил ребят мастерством жонглирования. В его руках шляпы порхали, словно дрессированные бабочки.

- Первый раз я начал жонглировать, когда мне было 12 лет, - рассказала Анар Джабраилов, отвечая на вопросы зрителей, - с тех пор прошло около 18 лет.

Оказалось, что в зрительном зале нашелся “конкурент” Анара, юный воспитанник одной из цирковых школа Самары тоже жонглирует шляпами. Мальчик вышел на арену, продемонстрировал свои умения и получил пару советов от профессионала.

Фото: Маша Кузнецова. Анар Джабраилов с юным зрителем.

Секретами успешного выступления поделился и клоун - акробат Владимир Чура. Владимир чуть ли не единственный артист «Шоу воды, огня и света!», семья которого не была связана с цирком, но он с детства мечтал быть клоуном.

- Чтобы быть клоуном, нужно очень многое уметь, при этом быть веселым и ненавязчивым. Акробатика, жонглирование, эквилибристика - все это должно быть в арсенале клоуна. Но еще важна самоирония и, главное, искренность, - отметил Владимир Чура.

Не на шутку заставил переживать эквилибрист Папин Хачатрян. Представитель цирковой династии балансировал на небольшой площадке на одной руке в нескольких метрах над манежем.

- Как был придуман такой номер? И как вы научились лазить? - поинтересовался маленький мальчик в первом ряду после завораживающего выступления Папина Хачатряна.

Фото: Маша Кузнецова. Эквилибрист Папин Хачатрян.

- Многие номера в нашей программе это постановка режиссера Руслана Ганеева, - отметил артист. - Я начал занимать очень рано, как и многие цирковые дети. После школы спешил на репетиции.

О предстоящем ярком лете напомнил номер дрессировщика Антона Садохи. Представитель третьего поколения цирковой династии сумел подружить попугаев и дикобраза.

Фото: Маша Кузнецова. Дрессировщик Антон Садоха

В программе «Шоу воды, огня и света!» не так много животных: попугаи, дикобраз и обезьяны. Зато есть артисты-силачи, воздушные гимнасты, иллюзионисты и даже акробаты-каскадеры на колесе смелости. Это очень редкий и опасный номер. Иван Жернаков, Алексей Яхно, Эдуард Филин и их руководитель Бесо Чомахидзе выполняют головокружительные трюки на специально созданной конструкции представляющей из себя две вращающихся в воздухе сферы.

Также с трепетом юные зрители наблюдали и за номером Анатолия и Алексея, представителей легендарной династии Сокол. Отец и сын показали иллюзионный аттракцион. Алексей был закован в цепи и помещен в специальный резервуар с водой. За две минуты юноша сумел сбросить цепи и подняться в воздух.

Фото: Маша Кузнецова. Анатолий и Алексей Сокол показали иллюзионный аттракцион.

- Цирк - это особый мир. Я с большим любопытством сегодня наблюдала за выступлением представителей цирковых династий. Династии - это знак качества, - поделилась впечатлениями Ирина Горшенева, представитель преподавательский династии Разумовых, которая тоже присутствовала на открытой репетиции. В роду Ирины 24 учителя, 16 из них связывает кровное родство, а если посчитать общий педагогический стаж, то это около 7 веков.

Фото: Маша Кузнецова. Сюными зрителями.

Завершением открытой репетиции стало удивительно лазерное шоу, спроецированные прямо на капли воды. Ведь программа «Шоу воды, огня и света!» - это удивительно представление, важная часть которого фонтаны. Они то напоминают кусочек райского сада, то превращаются в фантастическое полотно.

Увидеть все номер программы «Шоу воды, огня и света!» может каждый желающий в Самарском государственном цирке до 25 апреля.