Расстрелял мужчину, приехавшего к дочери и бывшей: за что в Самаре осудили телохранителя с военным прошлым

Владимир Голубков осуждено на 9 лет колонии строгого режима Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Тяжелые отношения

Поставлена точка в громкой истории с убийством 36-летнего Владимира Слепухина. Зимой прошлого его застрелили возле коттеджа в самарском поселке Мехзавод. Сделал это охранник экс-сожительницы погибшего — 39-летний Владимир Голубков. Он уверял, что просто оборонялся, но в Красноглинском районном суде решили иначе.

Все случилось 19 января 2020-го в весьма элитном жилом массиве Березовая аллея. Там есть свой участок у известной в городе бизнес-леди Виктории К. — она не только учредительница строительной компании, но и бывшая жена лидера ОПГ из двухтысячных, отбывающего пожизненный срок. Женщина в тот день находилась в загородном доме вместе с пятилетней дочкой Слепухина Наташей, ее бабушкой - своей мамой - и обслуживающим персоналом. Голубков охранял территорию — он получил эту работу только в декабре 2019-го и уверяет, что получал за нее 15 тысяч рублей по устной договоренности с хозяйкой.

Примерно в 13:30 к забору подъехал Слепухин — вместе с ним были друзья, ветераны транспортного ОМОН, с которым он когда-то служил. Компания прибыла прямиком с купели, где товарищи окунались на Крещение. Сюда они заглянули по инициативе Владимира, который с Викторией окончательно разошелся в 2019 году, а после постоянно с ней скандалил.

Владимир Слепухин раньше работал у Виктории телохранителем, а потом стал отцом ее ребенка Фото: СОЦСЕТИ

— Вика ревновала его, ей не нравилось, что он общался с бывшей женой и дочерью от первого брака. В какой-то момент она даже стала запрещать ему видеться Наташей. Были случаи, когда она даже била его ножом, — следует из показаний родственников убитого. — Его не устраивало, что ему не давали видеться с дочерью, также он просил у Виктории денег, которые она ему обещала за помощь в делах, и угрожал, что может выдать мошеннические схемы ее семьи в бизнесе.

Близкие женщины подтверждают — ее спутник часто после рассставания звонил и ругался. В частности, он требовал вернуть какие-то деньги — 100 миллионов рублей. Угрожал он, со слов свидетелей, и новому сторожу избранницы, а также его друзьям. Кому-то даже обещал «выпустить кишки».

Списать на самооборону не получилось

Учитывая все обстоятельства, 19 явнаря 2020 года разговор между мужчинами не задался. Голубков не захотел пускать незванного гостя, а тот сыпал оскорблениями и просил пусть его к дочере и Виктории. После недолгой словестной перепалки телохранитель открыл ворота и выбежал с ружьем «Сайга 410», матерился и открыл огонь. Очевидцы — приятели потерпевшего и ЧОПовцы, приехавшие по вызову после нажатия «тревожной кнопки» — говорят, что от бедра и прицельно. Слепухин пытался отступить, но не смог.

На допросах обвиняемый уверял — он переживал за женщин с ребенком и просто защищался. Свидетели и камеры наружного наблюдения доказывают обратное — Голубков, служивший в армии и принимавший участие в боевых действиях, умышленно убивал Слепухина. Когда Владимир уже лежал на земле, тезка подбежал к нему и произвел еще несколько выстрелов в голову.

— Потерпевший скончался на месте происшествия. Вооруженного Голубкова задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и представители ЧОП, — сообщили в СУ СК России по региону.

Трагедия произошла в элитном жилом массиве Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Служители Фемиды рассматривали дело несколько месяцев. В итоговом решение взяли во внимание все факты, сопутствующие преступлению. Учли и неоднозначное поведение жертвы и тот момент, что злоумышленник пытался все списать на самооборону, хотя действовал хладнокровно.

— Суд приговорил обвиняемого к 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание он должен в колонии строгого режима. Также удовлетворен иск потерпевших о компенсации морального вреда и других затрат. Подсудимый обязан выплатить им 625 тысяч рублей, — сообщила «Комсомолке» старший помощник прокурора Красноглинского района Яна Кудряшова.

В законную силу приговор еще не вступил. Не исключено, что Владимир Голубков и его защитники будут обжаловать вердикт.

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