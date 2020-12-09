Самооборона или хладнокровное убийство? За что расстреляли самарца, приехавшего навестить свою дочь

Владимир Слепухин не очень хорошо знал своего убийцу, но был в тесных отношениях с его работодателем Фото: СОЦСЕТИ

«Он будто хотел его добить»

Смерть 36-летнего Владимира Слепухина вызвала большой общественный резонанс. Громкими получились обстоятельства его гибели — мужчина приехал навестить свою 5-летнюю дочь Наталью (имя изменено), но был застрелен охранником ее матери. Что это было — самооборона или хладнокровное убийство? Ответы сейчас ищут в Красноглинском районом суде Самары, куда недавно поступило дело.

Трагедия произошла 19 января этого года в жилом массиве Березовая аллея в поселке Мехзавод. Участком, возле которого все случилось, владеет экс-сожительница погибшего Виктория К. — известная в городе бизнес-леди, учредительница строительной компании и некогда супруга лидера ОПГ из двухтысячных, отбывающего пожизненный срок. Она в тот день находилась там вместе с Наташей, ее бабушкой и обслуживающим персоналом. У коттеджа дежурил 39-летний сторож Владимир Голубков, десантник, участник второй чеченской кампании, устроившийся на эту работу только в декабре 2019 года по устной договоренности с хозяйкой за неофициальный гонорар в 15 тысяч рублей в месяц. До этого он охранял других предпринимателей, но каких именно, говорить не хочет.

Слепухин подъехал к дому примерно в половине второго дня — вместе с ветеранами транспортного ОМОН, с которыми когда-то служил. Утром они ездили окунаться в купель на Крещение, а на обратном пути Владимир предложил заехать с ним на пару минут в Березовую аллею, где он хотел повидаться с дочкой. Бывшие силовики сидели в машинах и не выходили, по крайней мере, так следует из их свидетельский показаний.

За калитку нежданного гостя Голубков не пустил. В какой-то момент, после недолгих словесных пререканий, он открыл ворота и выбежал с ружьем «Сайга 410», громко матерился и начал стрелять. Очевидцы — друзья потерпевшего и ЧОПовцы, приехавшие по вызову после нажатия «тревожной кнопки» — говорят, что от бедра и прицельно. Слепухин пытался отступить, но не смог.

— Он упал, а нападавший подошел и произвел еще пару выстрелов. Казалось, что хотел добить. После этого он выбросил ружье, а мы его задержали. Надели на него наручники и передали полиции, — отмечают сотрудники частной охранной организации.

Обвиняемый уверяет, что переживал за женщин и детей

Сам обвиняемый не отрицает, что использовал огнестрельное оружие. Но он уверяет, что делал все в целях самообороны.

Владимир Голубков уверяет, что не хотел убивать человека Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Подъехало несколько машин, трое неизвестных мужчин в спортивной одежде пытались перелезть через калитку, пинали забор, стояли на лавочке, оскорбляли меня, угрожали. В доме находились женщины и дети, я переживал за них, — такие показания давал фигурант на следствии. — Я взял ружье, вышел и сделал несколько выстрелов в воздух. Они отошли к перекрестку, один открыл багажник «Нивы», сказал: «Тебе хана» и полез туда. Воспринял это как угрозу и стал беспорядочно стрелять в его сторону. Не было цели кого-то убивать.

Голубков добавляет, что в первый его рабочий день — 26 декабря 2019 года — и 2 января 2020-го Слепухин уже приезжал и пытался проникнуть на чужую территорию. Он его не пускал и постоянно сталкивался с резкими словами в свой адрес и не только. К слову, 2 числа отец Наташи прибыл с новой возлюбленной, что тоже могло показаться весьма вызывающим поступком.

Звонок перед убийством

Близкие жертвы сомневаются в версии подсудимого. Они считают, что все гораздо глубже. Слепухин какое-то время работал с братом Виктории К., помогал ему по бизнесу, а в 2008 году сошелся с ней. Владимир какое-то время числился ее телохранителем, но рабочие отношение быстро переросли в романтичные. В 2015 году у пары появился ребенок.

— В брак они не вступали. Часто ругались. Вика ревновала его, ей не нравилось, что он общался с бывшей женой и дочерью от первого брака. В какой-то момент она даже стала запрещать ему видеться с Наташей. Были случаи, когда она даже била его ножом, — делятся родственники Владимира Слепухина. — Ее брату и родителям, не нравилось, что они были вместе. В 2019 году они окончательно разошлись. Его не устраивало, что ему не давали видеться с дочерью, также он просил у Виктории денег, которые она ему обещала за помощь в делах, и угрожал, что может выдать их мошеннические схемы в бизнесе.

Убийство произошло в жилом массиве Березовая аллея Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Согласно имеющимся в деле показаниям, примерно за две недели до трагедии, Виктория звонила Слепухиным домой. Трубку взяла мать потерпевшего и услышала от несостоявшейся невестки, которая, как ей показалось, была пьяна — «Мы приняли решение уничтожить вашего сына». Всерьез тогда эту фразу никто не воспринял, но сегодня все думают иначе.

— Сейчас идет допрос свидетелей и исследование материалов дела. Обвиняемый на предварительном следствии не признавал вину в умышленном убийстве. В рамках судебного процесса он показания еще не давал, — сообщила корреспонденту «КП-Самара» старший помощник прокурора Красноглинского района Яна Вахрамова.

Разбирательства продолжаются. «Комсомолка» будет следит за развитием событий.

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