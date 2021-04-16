«Везде осколки, пострадавшего вынесли под руки»: что происходило после взрыва газа на Дыбенко в Самаре

В квартире выбило стекла, пострадал хозяин квартиры Фото: ПСО Самары Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре, в пятницу 15 апреля 2021 года, прогремел взрыв на улице Дыбенко, 118. Жильцы этого дома и соседних домов не на шутку перепугались. Андрей Косицин, который находился в это время в гостях у своих друзей, в соседнем от места ЧП доме, начал снимать прямую трансляцию происходящего. «КП-Самара» публикует репортаж Андрея с места событий.

- Только что прозвенел взрыв в соседнем доме, - говорит мужчина в первые секунды своей онлайн-трансляции в социальной сети. - Мы подошли к окну и увидели осколки на асфальте, сначала показалось, что кто-то разбил машину. Но нет, взрыв произошел на 6 этаже в доме напротив, видно, что там нет оконных рам на кухне и на лоджии. Люди на улице начали собираться, никто не понимает, что происходит.

Предположительно, в доме напротив произошел взрыв газа. Чтобы не гадать, мы решили выйти на улицу и узнать, что же все-таки произошло. На улице уже столпились зеваки, все такали пальцем вверх, на ту квартиру, где выбило оконные рамы. Да, это точно был взрыв. Радиус разлета стекла слишком велик, чтобы предполагать что-то иное. Ждем спецслужбы.

Взрыв прогремел на 6 этаже многоквартирного дома Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Толпа начинает увеличиваться, все полушепотом рассуждают о причинах взрыва. Жильца этой квартиры многие знают, говорят, что есть пристрастие к алкоголю. Он мог быть сам виноват в трагедии – зажег плиту, уснул, встал, закурил и всё. Я не знаю, я не местный, утверждать не стану. Молча слушаю сплетни соседей. Честно, все равно. Главное, чтобы жив остался. Этого еще никто не знает, все стоят на улице, ждут спецслужбы. Время идет.

Я разглядываю машины, которые были припаркованы под окнами. На первый взгляд ничего серьезного не случилось, возможно, просто царапины. Чуть позже специалисты проведут осмотр и выявят два автомобиля, которые пострадали. Я не увидел, не до этого было. Одно сказать можно точно, на асфальте лежит разбитая рама лоджии, она каким-то чудом перелетала парковку и упала посреди дороги. Никто не пострадал, по крайней мере, я не вижу, что кому-то требуется помощь. Подъехали пожарные, скорая и спасатели. Надо подойти ближе к подъезду, все пошли тоже.

Весь асфальт перед домом усыпан разбитым стеклом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Толпа плотным полукругом стоит около первого подъезда дома №118 по Дыбенко. Именно там, в одной из квартир, произошел взрыв несколько минут назад. Туда зашли десяток человек – пожарные, спасатели, медики. По рации, которая находится у пожарных в машине можно отчетливо расслышать «Возгорания нет. Один пострадавший. Детей нет. Как слышно? Прием!». Значит, живой, уже хорошо. Ждем дальше.

Прошло еще несколько минут. Из подъезда эвакуировали жильцов, порядка 50 человек, есть дети. Молодцы, ребята, не боятся, рёв не стоит. Приехали полицейские, проводят осмотр пострадавшей квартиры. Оценивают повреждения несущих конструкций, как сказали, все цело. Скоро жильцы вернутся в свои квартиры, это не может не радовать. Так, где же сам «виновник торжества»?

В дверном проеме подъездной двери показались спасатели. Толпа встрепенулась, ведут. Мужчина, лет 50 на вид. На нем только трусы, а сверху накинуто полотенце. Он что в побелке? Или обгорел? Не разберешь. Его под руки ведут в машину реанимации. В сознании, живой. Повезут в Пироговку, там починят дядечку, хорошо хоть так. Толпа начинает рассасываться, бесплатное представление подходит к концу. Мы с друзьями тоже вернулись домой. Все-таки ночью еще прохладно на улице, не май-месяц.

Пострадавшего под руки отвели в реанимацию Фото: ПСО Самара

Так заканчивается трансляция автора. Он приехал к своим друзьям из другого города всего на пару дней, но эту ночь Андрей Косицин запомнит надолго.

Напомним, хлопок газа на Дыбенко, 118 произошел около 23:00. На месте ЧП работали спецслужбы города. Пострадал 47-летний хозяин квартиры, его госпитализировали в больницу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, официальную причину взрыва пока не называют.

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