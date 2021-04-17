«Я умолял о помощи, но никто из прохожих даже не обернулся»: в Самаре на подростка напали на оживленной улице

Октябрьский районный суд Самары недавно вынес приговор под этому делу Фото: Александра БУДАЕВА

В Самаре вынесли приговор Вадиму Ю., в свои 22 года паренек-детдомовец стал «хорошим» знакомым самарских полицейских – его неоднократно ловили на кражах и грабежах.

Переговоры

В очередной раз глаз на чужое добро Вадим положил в ноябре 2019 года. Он шел с друзьями по улице, увидел паренька с телефоном в руках и «цепанул» его.

- Мне на первое сентября подарили Honor 10i, - рассказывал полиции потерпевший Руслан (имя подростка изменено. Прим.автора). – Я искал дорогу к какому-то дому на ул.Подшипниковой, путь проложил себе при помощи Гугл-карт. Иду себе, смотрю на экран, куда повернуть, и тут у меня вырывают телефон из рук. Оборачиваюсь и вижу, как убегают три парня. Кричу: «Стойте! Отдайте телефон! Помогите, у меня украли телефон!». Никто из прохожих не отреагировал, парни тоже. Я бросился в погоню.

Парнишка нагнал обидчиков буквально метров через 500 у Клиник СамГМУ.

- Он просил отдать ему телефон, потому что он дорого стоит, предлагал 200 рублей кому-нибудь из нас на мобильник перевести, - вспоминал позднее Вадим на допросе в полиции. – Мой друг ответил, что телефона у нас уже нет, мы его, мол, выбросили по дороге, пока бежали. На самом же деле телефон был у меня в кармане.

Руслан и не сомневался, что телефон у них: во время погони он прекрасно видел своих обидчиков и наверняка заметил бы попытку избавиться от похищенного.

- Я говорю: или позвоните мне на номер, чтобы я знал, что его у вас его нет, либо отдайте телефон - меня родители ругать будут. Тут один из них прям разозлился, заорал на меня, что они все из детского дома, вот там было тяжело, а я жизни не знаю, потому что с родителями живу. И пообещали избить меня втроем, если я не «отстану», - говорил позже Руслан.

Чтобы мальчишка отвязался, ему дали старый разряженный Sony – мол, заряди и звони себе на мобильник, бегай и ищи свой Honor. После чего все трое ушли, и Руслан в этот раз не осмелился их преследовать. Вместо этого он подошел к охраннику на автостоянке поблизости и попросил его вызвать полицию.

Наказание

Вадим и его друзья оказались не самыми умными грабителями: напали на жертву днем посреди улицы Гагарина, причем вблизи от станции метро и множества магазинов. Естественно, они «засветились» на камерах. Вычислить подозреваемых помог и старенький Sony, который они всучили Руслану. Двое друзей быстро дали показания против Вадима и даже рассказали, что телефон продали «своим же детдомовским» за полторы тысячи рублей. Реальная стоимость мобильника на тот момент была 17 тысяч.

- Молодому человеку предъявили обвинение в совершении грабежа, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» старший помощник прокурора Октябрьского района Марина Денисова. – 14 апреля суд признал его виновным и приговорил к одному году и четырем месяцам колонии строгого режима.

Суд также постановил взыскать с Вадима стоимость присвоенного телефона - 17 тысяч рублей. Паренек приговором остался недоволен и уже подал на него апелляцию. Далее в деле будет разбираться Самарский областной суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самарской области на ж/д-станции у подростка отняли телефон и деньги

Ограбление произошло на 168 км в поселке Новосемейкино (подробности)

В Самаре суд освободил мужчину, которого обвиняли в ограблении подростка

Ему изменили квалификацию, но защита Ашрафджона Аноркулова намерена добиваться оправдательного приговора в Шестом кассационном суде (подробности)