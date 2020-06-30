В Самаре суд освободил мужчину, которого обвиняли в ограблении подростка

Слово взрослого против слова подростка: уголовное дело в отношении Ашрафджона Аноркулова наделало немало шуму. Паренек утверждал, что мужчина напал на него без всякой причины и отобрал мобильник. Аноркулов парировал: причины были и очень серьезные, а телефон через 20 минут отдал отцу мальчишки. Полиция и суд встали на сторону подростка, в марте Аноркулова признали виновным в грабеже и приговорили к полутора годам колонии общего режима. А вот Самарский областной суд пришел к другому выводу. Какие для этого были основания, разбирались корреспонденты «КП-Самара».

Что случилось

В июле прошлого года в микрорайон Южный город зачастила полиция: сначала поступило сообщение о том, что женщина бьет подростка, потом кто-то разгромил продуктовый магазин, на следующий день вновь вызов: мужчина отобрал у ребенка мобильник. В полиции почему-то не связали эти факты воедино, хотя все они касались семьи Ашрафджона Аноркулова.

Напомним, мужчина и его семья владеют продуктовым магазином в этом микрорайоне. Летом к нему приезжал внук, 7-летнего мальчика обидели на детской площадке подростки постарше, через несколько дней он увидел обидчика на улице и указал на него своей бабушке - Мархабо Каримовой.

Та вышла поговорить с ребятами, но диалога не получилось. Впоследствии паренек по имени Леша будет утверждать, что Каримова душила его друга Вову и прекратила только после того, как он начал снимать происходящее на видео. Полиция вынесет отказ в возбуждении уголовного дела по данному факту, никаких сведений о видеозаписи в документах не отражено.

В тот же день толпа подростков вломилась в магазин, которым владела семья Ашрафджона Аноркулова, мальчишки громили прилавки, ударили его жену Мархабо Каримову и дочь. Все это «побоище» снималось на видеокамеру телефона. Мархабо Каримова утверждает, что съемку вел тот самый Леша. По данному факту уголовного дела также нет, хотя Каримова зафиксировала побои у экспертов, полиция никаких видеозаписей произошедшего найти также не смогла.

Мархабо Каримова зафиксировала свои травмыФото: предоставлено героем публикации.

На следующий день паренек по имени Леша зашел в магазин Аноркулова за мороженым, Мархабо Каримова увидела обидчика и позвала мужа, тот попросил подростка переслать ему видеозапись погрома магазина. Конечно, Леша отказался, занервничал, Аноркулов настаивал, мальчишка попытался сбежать, мужчина настиг его на крыльце магазина и на глазах у прохожих забрал мобильник паренька. Набежала толпа, вызвали полицию. Через 20 минут к месту ЧП подошел отец паренька и Аноркулов отдал ему телефон.

Как это оценили следствие и суд

Несмотря на то, что телефон вернулся к законному владельцу, следствие посчитало, что Леше и его семье причинен материальный вред в размере 3,6 тысяч рублей (это стоимость мобильника), поэтому уголовное дело в отношении Аноркулова возбудили по статье «грабеж».

В марте этого года Волжский районный суд признал его виновным в совершении грабежа с применением насилия, так как «Аноркулов обратил похищенное имущество в свою пользу, причинив потерпевшему материальный ущерб в 3600 рублей». Мужчину приговорили к полутора годам колонии общего режима и обязали выплатить потерпевшему 50 тысяч рублей.

Жалобу на приговор подала не только сторона защиты, но и прокуратура Волжского района. Обе стороны просили решение районного суда отменить.

В обстоятельствах этого уголовного дела разбираться повторно пришлось Самарскому областному суду. Приговор районного суда действительно отменили в связи с нарушениями и несостыковками, которые не смогли устранить в предыдущем процессе.

Вся эта история началась с того, что подростки обидели ребенка, за него заступилась его бабушкаФото: предоставлено героем публикации.

Областники вынесли новый вердикт: Аноркулова признали виновным в самоуправстве (ст.330 УК РФ) и приговорили к полугоду колонии-поселения плюс обязали выплатить 10 тысяч рублей потерпевшему. С учетом того времени, что мужчина уже провел в СИЗО, назначенный ему срок посчитали отбытым. Как только документы из суда дойдут до следственного изолятора в Сызрани, где содержится Аноркулов, его отпустят на свободу.

- Нам хотелось бы получить не половинчатое решение, а именно оправдательный приговор - в нашем случае для этого есть все основания, - считает адвокат Нина Иванова. - Полагаю, что в действиях Аноркулова нет состава уголовного преступления, речь, скорее, идет об административном нарушении по ст ст.19.1 КоАП РФ «Самоуправство», потому что его действия не причинили никому существенного вреда.

Следующая инстанция – Шестой кассационный суд. Если «уголовку» удастся сменить на «административку», то наказание Анокурлову могут изменить на предупреждение или штраф. В таком случае он получит право на реабилитацию и может претендовать на компенсацию за незаконное пребывание под стражей. Возможно ли это, судите сами.

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