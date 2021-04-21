"Крылья Советов" перед игрой в Грозном разгромили "Факел" Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Лидеры ФНЛ из Самары могут сотворить еще одну сенсацию. Правда, для этого им нужно одолеть клуб своего бывшего тренера Андрея Талалаева. Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию полуфинального матча Бетсити — Кубка России по футболу «Ахмат» — «Крылья Советов», которые встречаются в Грозном.

Накануне волжане провели одну тренировку на своей базе и отправились в Чечню. В занятии принимали участие все игроки, кроме Александра Гацкана и Дмитрия Цыпченко, восстанавливающихся от повреждений. Самарцы — главная сенсация турнира и единственный клуб ФНЛ на этой стадии. Подопечные Игоря Осинькина только выигрывают в 2021 году и настроены серьезно.

Экс-наставник самарцев, а ныне главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев называет «Крылья» одной из самых играющих команд в стране. В то же время он заявляет, что его ребята подходят к поединку в хорошем состоянии. Грозненцы в последнем туре обыграли «Химки», у них все в порядке с настроением и при родной публике они намерены остановить сказку гостей.

На хозяев ставят букмекеры. Средний коэффициент на них — 2,45. На ничью — 3,05. На «КС» — 3,35. Но мирного исхода быть не может. В случае, если счет будет равным, проводится серия пенальти.

В Кубке команды встречались лишь однажды. Эту игру с грустью вспоминают все самарские болельщики. В 2004 году «Крылья» и тогда еще «Терек» играли в финале. Коллектив с Волги был явным фаворитом, но уступил 0-1. В Премьер-лили «Крылья» и «Ахмат»-»Терек» встречались 24 раза. 13 побед у Грозного, 6 — у Самары. 5 раз они разошлись миром.

Главный судья нынешней встречи Владимир Москалев из Воронежа. Он даст стартовый свисток на «Ахмат Арене» в 17:00 по самарскому времени. Телетрансляция будет вестись на «Матч ТВ».

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