Что произошло после сенсационного матча Крылья Советов - Ахмат

"Крылья Советов" вышли в финал Кубка России! Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарские "Крылья Советов" по пенальти вырвали победу у грозненского "Ахмата" в полуфинале Кубка России. Игра завершилась 21 апреля - в основное время победителя не определили и все решила серия пенальти, где повезло гостям. Рассказываем, что происходило после финального свистка матча Ахмат - Крылья Советов в Кубке России, что сказали тренеры, чему обрадовались болельщики и чего дальше ждать фанатам.

Бог пенальти - замена года

К матчу в Грозном самарские фанаты готовились заранее. На выезд отправились сотни фанатов, которые громко и заметно поддерживали команду в гостях. Впрочем, игра оказалась не простой. В основное время победителя выявить не удалось, зато в серии пенальти "Крылья" оказались сильнее. Игорь Осинькин принял решение поменять Ломаева и выпустить в ворота Фролова. Этот шаг оказался верным: два снаряда Евгений буквально достал из сетки. Также уже под конец тренер выпустил на поле и Голенкова, Кабутова и Комбарова.

Уже после игры Фролов признался: для него выход оказался неожиданностью, тренер отправил игрока разминаться уже за 10 минут до конца игры. Евгений прокомментировал свою игру:

- Не скажу, что я знал, как бьет Бериша. Честно, я даже не видел, как он бьет. И как остальные ребята бьют, тоже не знал, но опять же удача, слава богу, получилось.

Напомним, что последний раз в финал Кубка самарская команда выходила 17 лет назад, в 2004 году. Тогда они играли как раз с грозненским "Тереком", так тогда назывался "Ахмат". Игра закончилась со счетом 1:0, гол в компенсированное время забил Андрей Федьков.

Ахмат расстроен, но не сломлен

Грозненцы играют в лиге выше статусом, чем "Крылья", занимают 10 строчку. Вылет им не грозит, но и за еврокубки побороться не удастся. Уверенные середнячки - команда явно рассчитывала на финал в Кубке.

- Мы играли с хорошей командой, я поздравляю "Крылья" с выходом в финал, это одна из немногих команд, которые не пропускали в основное время, играя в Кубке. Но я рассчитывал, что ситуация с пенальти пойдет немного по другому сценарию. Раз я назначал, наверное, я ошибся, хотя специально выбирал свежих, тех, у кого хорошо получается. Другой вопрос в том, что мы должны были решать по ходу матча, может быть в первом тайме мы выбрали слишком примитивную тактику, нужно было действовать более разнообразно. Во втором тайме.. Нужно, конечно, забивать, не упускать мяч, - прокомментировал итог матча тренер клуба Андрей Талалаев, который в прошлом году совсем недолго работал и с "Крыльями", как раз перед тем, как команда оказалась в ФНЛ.

Спорный момент - правильное судейство?

В целом после матча эксперты сошлись в мысли, что команды играли в вязкий, неторопливый футбол, осторожничали и не хотели ошибок. Пожалуй, одним из самых спорных моментов матча стала ситуация, которую организовал Бериша. В воротах голкипер руками оттолкнул форварда, но тот не упал. И судья не стал показывать никаких карточек. Возможно, именно этот контакт на старте и позволил вратарю выиграть минуту и выбить рукой мяч.

Едем в Нижний на "Локомотив"

Вторая пара полуфиналистов играла уже позже. Локомотив и ЦСКА недолго делили путевку в финал. Железнодорожники разгромили соперника со счетом 3:0. Именно с ними теперь сыграют "Крылья" 12 мая в Нижнем Новгороде.

Кстати, возбужденные результатом сенсационной игры фанаты сразу кинулись искать билеты на стадион в Нижний и расстроились: на сайте РФС доступны были только места за 700-800 рублей на верхних боковых секторах, но и они быстро закончились. Впрочем, продажи начались только 20 апреля. И фанатам клубов победителей должны представить отдельные билеты - скорее всего они поступят в продажу на клубном сайте.