«Времени мало, торопитесь»: в Самаре неизвестный «заминировал» школы и требовал семь миллионов рублей

На месте работали все оперативные службы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тысячи учеников самарских школ и воспитанников детских садов накануне, 23 апреля, были вынуждены прервать занятия. Неизвестные люди сообщили о массовом минировании образовательных учреждений, проводилась эвакуация. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются собеседники.

Как сообщил «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией, сомнительные письма на электронные почты органзаций начали поступать примерно в 15:20. Текст везде был одинаковый и выглядел зловеще:

— Вас приветствует участник террористической группировки FTRU128482, Архицкий! В зданиях порядка 60 школ и двух детских домов — заложены бомбы. Для того, чтобы никто не пострадал — потребуется перевести 7 млн рублей на карту, после чего сообщить о переводе мне в личных сообщения «ВКонтакте». После всех этих действий вам будут выданы соответствующие инструкции для отключения всех бомб.

Вот такое послание оставил неизвестный Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Неизвестный также указал, что в каждом из зданий расположено минимум 6 камер, установленных во время минирования.

— Исходя из всего, что было перечислено — думаю, что вы поняли о наших намерениях, потому лучше вам с нами не шутить. Времени осталось совсем мало, торопитесь, — указал автор послания.

Информацию о случившемся незамедлительно передали правоохранителям. На места событий — в разные районы города — выехали росгвардейцы, медики, прокуроры, следователи, газовые службы, сотрудники МЧС, полицейские, кинологи и чиновники.

Очевидцы делились фотографиями с места событий в социальных сетях Фото: СОЦСЕТИ

— Обследованы 19 школ и 2 детских сада. Эвакуированы были 3326 человек — учащиеся и персонал. Взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено, — поделились с «Комсомолкой» силовики.

Сейчас стражи порядка работают над тем, чтобы установить «шутника», устроившегося переполох. Проводится проверка, а в самое ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело.