Что произошло после волевой победы «Крыльев Советов» над «Акроном»

"Крылья Советов" выполнили основную задачу на сезон Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самара возвращается в Премьер-лигу. ФНЛ еще не закончилась, но это уже факт. А первое место в турнире команда может гарантировать себе уже в среду. Рассказываем, что произошло после матча «Акрон» — «Крылья Советов», который 2 мая состоялся в Жигулевске.

Игра на стадионе «Кристалл» получилась весьма интересной. Тольяттинцы первыми забили, отличился Делькин, ранее защищавший цвета «КС». Но после этого свое слово сказал лучший бомбардир ФНЛ Иван Сергеев. Он сделал дубль и принес гостям победу. У Сергеева уже 37 забитых мячей в чемпионате и до рекорда Федькова всего один гол. Вполне вероятно, что Иван это достижение покорить сможет.

— У нас осталось две задачи. Нужно занять первое место, потому что второе нам не надо. Желательно сделать это до финала, чтобы подойти к нему в хорошем тонусе и сыграть достойно. Финал это 50 на 50 — мы понимаем уровень «Локомотива», — рассказал форвард пресс-службе клуба.

Иван поздравил всю Самару с выходом в РПЛ и пообещал, что «Крылья» будут играть до конца в турнире. Что касается своих голов, а также возможности заработать 100 очков в ФНЛ, Сергеев отметил:

— О голах, об очках пока никто не думает. Все хотят первое место. Когда закончится сезон, тогда и будем считать и голы, и очки, и победы и так далее.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подчеркнул, что приятно было оформить возвращение в РПЛ накануне дня рождения клуба — 3 мая. Также он похвалил «Акрон», который очень старался заработать очки.

— Я уверен, что «Акрон» с такой игрой и хорошими футболистами сохранят место в ФНЛ и будут ставить себе новые задачи, которые будут выполнять, — поделился мнением наставник.

Осинькин подтвердил, что «КС» уже в следующем матче хотят досрочно обеспечить себе первое место. У «Крыльев» сейчас 92 очка и нужно набрать 3, чтобы никто не смог подобраться. Также специалист признал, что плотный график влияет на состояние игроков и поэтому ротация состава будет обязательно применяться. Следующий поединок у «КС» уже 5 мая — со «Спартаком-2».

Что касается «Акрона», то они пока в зоне вылета — на 17 месте. Впереди вторые команды «Спартака» и «Краснодара». Отрыв всего пару очков, поэтому за 2 оставшихся матча красно-черные вполне могут исправить ситуацию. Делать это им нужно начинать уже в следующем туре — с «Волгарем».