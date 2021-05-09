«Обо мне не беспокойтесь»: самарец сделал книгу из фронтовых писем деда своей жены

Произведение самарца получилось очень трогательным Фото: Михаил ГОРЮНОВ

В День Победы 9 мая все жители нашей страны вспоминают родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Не исключение и Владимир Блиничкин из Самары. Он увековечил память деда своей жены Виктора Климовицкого целой книгой, которую выпустил в свет в 2020 году — в 75-летний юбилей праздника.

Основная часть писем была адресована супруге Виктора Ольге Фото: Михаил ГОРЮНОВ

— Идея появилась после того, как я увидел в «Комсомольской правде» опубликованные с фронта письма. Вспомнил, что у бабушки моей жены лежала коробка с такими же, — рассказывает Владимир журналисту «КП-Самара». — Я нашел, стал читать, расшифровывать и меня затянуло.

Владимир Александрович признается — много было непонятно. Часть весточек порвалась. Работа по реставрации проделана серьезная, все получилось удобочитаемым и трогательным. Сообщения Виктора Абрамовича переданы без приукрашиваний — атмосфера, царящая в то время, передана в полной мере. Здесь и ужасы боевых действий, и семейная драма, и тягостное ожидание.

Виктор Климовицкий постоянно писал своим родным Фото: Михаил ГОРЮНОВ

— Он сам ушел на фронт в 1942 году. До войны был ректором мединститута самарского, а перед войной его реорганизовали, прислали военных медиков, назначили нового главного. Дед решил уйти на фронт. Такого, чтобы ректоры шли воевать, не больно часто встретишь, — отмечает наш собеседник.

Не обходилось и без споров Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Некоторые вещи звучат пугающе Фото: Михаил ГОРЮНОВ

На фронте Виктор Абрамович переживал за дела семьи Фото: Михаил ГОРЮНОВ

О болезнях близких приходилось узнавать из писем Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Для публикации книги Блиничкин обратился в местный союз писателей. Ему помогли, произведение получило название — «Обо мне не беспокойтесь...» — и вышло с авторством именно Виктора Климовицкого. Почитать письма с фронта можно в библиотеках Самарской области и не только. Из 700 экземпляров несколько отправились по стране, в частности — в волгоградский музей «Сталинградская битва».

Виктор Климовицкий сумел пройти всю войну Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Отметим, что Климовицкий прошел всю войну, получил множество наград и вернулся к своей любимой семье.