На Ново-Садовой начали строить опоры для новой двухуровневой развязки. Показываем, что происходит

Буронабивную установку привезли из Москвы Фото: Ольга НОВИКОВА

На стройплощадке двухуровневой развязки на перекрестке улиц Ново-Садовой и Советской Армии приступили к бурению для строительства опор будущего путепровода. Для этого из Москвы в региональную столицу доставили специальную буронабивную установку. Журналист «КП-Самара» побывала на стройплощадке и выяснила, что там происходит.

Пока сваи бурят на газоне - чтобы не мешать движению машин Фото: Ольга НОВИКОВА

Три сотни свай

На месте будущей двухуровневой развязки кипит работа – уже несколько недель рабочие обустраивают дороги-дублеры и переносят инженерные коммуникации. Накануне на площадке установили современную буронабивную установку, а 29 апреля стартовали и сами работы по возведению конструкций путепровода. В первую очередь строители займутся фундаментом под опоры.

Таким буром будут вынимать землю из скважины Фото: Ольга НОВИКОВА

- Мы приступаем к работе по устройству буронабивных свай фундамента будущих опор путепровода. Часть опор будет расположена на газоне между основным ходом Ново-Садовой и трамвайной линией, поэтому пока мы можем начать работы без перекрытия и без заезда на проезжую часть Ново-Садовой, - объяснил заместитель директора ООО «Самаратрансстрой» Алексей Зотов.

В общей сложности проектом предусмотрено 19 опор путепровода, на каждой опоре – 4 куста по 4 сваи в каждом. Общее количество свай превысит 300 штук. На газоне поместится часть фундамента 12 опор. Строители рассчитывают, что в общей сложности устройство свай займет около 6-7 месяцев. Уже к началу лета строительство потребует частичного перекрытия Ново-Садовой.

Каркас для первой сваи почти готов Фото: Ольга НОВИКОВА

- Сейчас активно ведутся работы по подготовке проезжей части дублеров. Темп хороший, в июне планируем переключить движение и начать поэтапно перекрывать проезжую часть Ново-Садовой, - пояснил Алексей Зотов. - Трамвайное полотно затрагивать не будем, трамваи будут ходить без изменений. Уже выполнены работы по переустановке опор контактной сети трамвая, частично они производились в ночное время без закрытия движения.

Строители рассчитывают каждый день сдавать по одной свае. Фото: Ольга НОВИКОВА

Днем бурить, ночью – заливать

Сваи строители будут не забивать, а бурить – этот процесс не такой шумный. Подобная технология, например, использовалась при строительстве Фрунзенского и Сокского мостов. Каждая свая будет диаметром в полтора метров и глубиной почти в 20. Сейчас используется одна буронабивная установка, но в скором времени на стройплощадке появится вторая, а при необходимости – и третья.

Замдиректора компании-подрядчика Алексей Зотов уверяет: все работы идут по графику Фото: Ольга НОВИКОВА

- При бурении используется специальная обсадная вынимаемая труба, - объяснил директор подрядной организации Сергей Пичугин. – Труба вкручивается в землю на 20 метров, потом шнеком оттуда выбуривается земля.

После этого проводятся так называемые штамповые испытания – на землю в основании сваи в течение суток давят домкратом, чтобы увидеть, насколько проседает земля. После испытаний монтируется каркас сваи и заливается бетоном.

До июня строители обойдутся без перекрытий Ново-Садовой Фото: Ольга НОВИКОВА

- Мы рассчитываем делать в день по одной свае, - пояснил Сергей Пичугин.

В общей сложности на то, чтобы их залить, потребуется около 10 тысяч кубометров бетона. Чтобы ускорить процесс, строители будут работать круглосуточно – днем бурить, а ночью заливать бетон.

Напомним, на перекрестке ул.Ново-Садовой и Советской Армии начали строить двухуровневую развязку. Строительство займет около трех лет. Путепровод пройдет вдоль над ул.Ново-Садовой, а машины по ул.Советскаой Армии будут двигаться под ним.

Параллельно идут работы по переносу коммуникаций и обустройству дублеров Фото: Ольга НОВИКОВА

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