В Самаре прошли пасхальные богослужения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь с 1 на 2 мая в Самаре прошли Пасхальные богослужения во всех храмах. Если в прошлом году в начале пандемии с общественными собраниями было строго, то в этом никаких особых запретов и рекомендаций раздавать не стали. Власти и некоторые священнослужители робко советовали посидеть дома и посмотреть службу онлайн. Но все же во всех храмах собрались толпы верующих. В 2020 году на полах была разметка, а всех прихожан просили надеть маски. В этот раз о подобном даже думать не стали.

Маски прихожане уже сняли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пасхальные богослужения - это получение благой вести о воскрешении Христа, которую верующие в течение всего воскресенья будут передавать друг другу с благословением. Кстати, в прошлом году маски раздавали у входа в храм. Видимо, пандемийная ситуация сегодня благополучная - ни о каких предосторожностях речи не шло.

Праздничные богослужения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ммитрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий провел торжественную службу как и каждый год. Молитвы отзывались в сердцах верующих и наполняли душу благостным чувством. Анна пришла в храм с дочкой и говорит, что ждала этой ночи, чтобы распроститься с тяжелыми чувствами от неудач на работе.

Все по правилам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пасхальное воскресенье каждый приходит в храм с надеждой на лучшее: ведь Воскресение Христово это символ вечной жизни и побеждающего добра. Того, что нам так часто не хватает.

Горожан поздравили со Светлым Христовым Воскресением Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кстати, Благодатный огонь в Самару все-таки привезли. Как сообщил в своем твиттере депутат Михаил Матвеев, его доставили около двеннадцати ночи в храм Кирилла и Мефодия.

Покровский собор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В основном же верующие собирались в храмах неподалеку от своего места жительства - автобусы в этом году до церквей пускать не стали, в надежде, что хоть кто-то останется дома.

Софийский собор в ночи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Светящиеся в темноте храмы - особая красота.

В храмах много прихожан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кстати, сами священнослужители также вели службу без масок - но они и находились на достаточной дистанции друг от друга. Остается надеяться, что от вируса все присутствующие в храме успели привиться. Или же на то, что от него спасет божья благодать.

Вокруг храма движется Крестный ход - митрополит останавливается у входа и возвещает о Воскресении Христа. В этот момент все хватают телефоны и искренне радуются благой вести.

В этом году ограничений для служб уже нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Христос воскрес!

А мы желаем всем самарцам счастья и здоровья. И очень советуем провести этот день с семьей - как и все каникулы. Давайте любить и беречь друг друга.