В Самаре прошли пасхальные богослужения
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В ночь с 1 на 2 мая в Самаре прошли Пасхальные богослужения во всех храмах. Если в прошлом году в начале пандемии с общественными собраниями было строго, то в этом никаких особых запретов и рекомендаций раздавать не стали. Власти и некоторые священнослужители робко советовали посидеть дома и посмотреть службу онлайн. Но все же во всех храмах собрались толпы верующих. В 2020 году на полах была разметка, а всех прихожан просили надеть маски. В этот раз о подобном даже думать не стали.
Маски прихожане уже сняли
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Пасхальные богослужения - это получение благой вести о воскрешении Христа, которую верующие в течение всего воскресенья будут передавать друг другу с благословением. Кстати, в прошлом году маски раздавали у входа в храм. Видимо, пандемийная ситуация сегодня благополучная - ни о каких предосторожностях речи не шло.
Праздничные богослужения
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ммитрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий провел торжественную службу как и каждый год. Молитвы отзывались в сердцах верующих и наполняли душу благостным чувством. Анна пришла в храм с дочкой и говорит, что ждала этой ночи, чтобы распроститься с тяжелыми чувствами от неудач на работе.
Все по правилам
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Пасхальное воскресенье каждый приходит в храм с надеждой на лучшее: ведь Воскресение Христово это символ вечной жизни и побеждающего добра. Того, что нам так часто не хватает.
Горожан поздравили со Светлым Христовым Воскресением
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Кстати, Благодатный огонь в Самару все-таки привезли. Как сообщил в своем твиттере депутат Михаил Матвеев, его доставили около двеннадцати ночи в храм Кирилла и Мефодия.
Покровский собор
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В основном же верующие собирались в храмах неподалеку от своего места жительства - автобусы в этом году до церквей пускать не стали, в надежде, что хоть кто-то останется дома.
Софийский собор в ночи
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Светящиеся в темноте храмы - особая красота.
В храмах много прихожан
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Кстати, сами священнослужители также вели службу без масок - но они и находились на достаточной дистанции друг от друга. Остается надеяться, что от вируса все присутствующие в храме успели привиться. Или же на то, что от него спасет божья благодать.
Вокруг храма движется Крестный ход - митрополит останавливается у входа и возвещает о Воскресении Христа. В этот момент все хватают телефоны и искренне радуются благой вести.
В этом году ограничений для служб уже нет
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Христос воскрес!
А мы желаем всем самарцам счастья и здоровья. И очень советуем провести этот день с семьей - как и все каникулы. Давайте любить и беречь друг друга.