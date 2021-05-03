Самарских студентов приглашают на хакатон от «Роснефти»

Студентов приглашают к участию в ИТ-соревнованиях

Самарские студенты смогут стать участниками первого хакатона из серии IT-соревнований, которые организовала в Год науки и технологии компания «Роснефть». Мероприятия проводятся для российских программистов, которые померяются силами в решении практических задач нефтянки.

Первый хакатон пройдет с 18 по 19 мая, на нем будет решаться задача из области обработки естественного языка. Все желающие поучаствовать могут зарегистрироваться на сайте: https://hackstudent.rn.digital/

Впереди еще нескольких хакатонов – студенческий для программистов-робототехников и челлендж для ИТ-специалистов без возрастных ограничений.

– Победители каждого ИТ-соревнования Марафона будут приглашены на торжественное финальное мероприятие, которое состоится в Москве в ноябре 2021 года, – сообщают организаторы.

Претендовать на победу может каждый

Подобные мероприятия компания проводит для того, чтобы привлечь в свои ряды целеустремленных и творческих людей из ИТ-сферы, а также пробудить интерес международного сообщества к решению сложнейших задач нефтегазовой отрасли. С 2020-го года «Роснефть» увеличила количество задач из разных областей ИТ-сферы (машинное обучение, робототехника, машинное зрение), что обусловлено ростом интереса ИТ-сообщества к хакатонам нефтяного лидера и перспективам применения полученных в ходе соревнований решений для актуальных задач отрасли.