Тольяттинского таксиста обвиняют в сексуальных издевательствах над маленькими детьми

Сейчас подозреваемый арестован Фото: СОЦСЕТИ

В Тольятти полицейские поймали мужчину, на счету которого может оказаться целая серия преступлений. Сейчас его подозревают в двух случаях педофилии — от действий задержанного, по версии следствия, пострадали мальчик и девочка. Расследование только набирает обороты.

Фигуранта зовут Лев Р., ему 55 лет. Работает в одной из известных служб такси. Знакомые жителя Автограда называют его нормальным человеком, который иногда любит выпить.

Но были у Льва и серьезные проблемы с законом. У него несколько судимостей, одна из которых — за нанесение побоев в 2016 году — не погашена. Обвиняли злоумышленника и в убийстве. Он оказался в центре громкой расправы над 53-летней Надеждой Шароновой и ее 33-летней дочерью Натальей в ульяновском поселке Чердаклы в апреле 2012 года.

— Лев тогда согласился на предложение своего знакомого Мальцева ограбить этих женщин, у которых было много денег. Согласно решению суда, Лев выполнял только роль водителя, ему вменили лишь покушение на грабеж и дали немногим больше двух лет, — поделился с «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Надежду и Наталью тогда зверски лишили жизнью с применением ножа и молотка. Лев при этом присутствовал, он закрывал гараж, где все происходило. Близкие погибших до сих пор сомневаются, что убивал только один человек. Преступников поймали на месте трагедии полицейские — скрыться они не успели.

Сейчас у таксиста другие статьи. Ему вменяют статью 134 УК РФ — совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних. В этой истории пока два эпизода. По первому из них уголовное дело возбудили 28 апреля. Правоохранители получили информацию, что в период с 1 по 31 марта 2019 года подозреваемый заставлял своего девятилетнего сына заниматься с ним оральным сексом.

— Второе преступление датировано этими же сроками. В неустановленном месте в Центральном районе Тольятти он прикасался к половым органам своей знакомой — девочки 2011 года рождения, — сообщили правоохранители.

На причастность к произошедшему Льва Р. указывают свидетели. Сам он тоже дает признательные показания. Сейчас разбирательства продолжаются.