КуйбышевАзот набирает обороты

Строительство новой установки гранулирования и выпарки на производстве аммиачной селитры. Фото: КуйбышевАзот

На ПАО «КуйбышевАзот» поделились итогами работы в первом квартале 2021 года. Объем реализации товарной продукции за этот период достиг 16,1 млрд рублей, а чистая прибыль составила 2,6 млрд рублей.

И если в прошлом году производственные планы промышленного предприятия были серьезно откорректированы пандемией COVID-19, закрытыми границами и существенным падением спроса по всему миру, то начало 2021 дало надежду на восстановление производственных и финансовых показателей. Комплекс профилактических мер и мероприятий, своевременно принятый на ПАО «КуйбышевАзот» в период пандемии, помог минимизировать потери в 2020 году и зафиксировать положительный результат работы уже в первые месяцы 2021 года.

С началом года предприятие продолжило текущие и перспективные инвестиционные проекты, которые реализуются в рамках стратегии развития и «Приоритетными направлениями развития ПАО «КуйбышевАзот» на 2021-2025 гг.».

Так, на производственной площадке в рамках совместного предприятия с итальянским концерном MaireTecnimontGroup продолжается строительство нового производства карбамида. Проект предусматривает применение прогрессивных технологий, обеспечивающих экологически чистое и безопасное производство. В итоге выбросы CO2, вызывающего парниковый эффект, должны снизиться на 390 тысяч тонн в год.

Строительство нового производства карбамида с Maire Tecnimont Group. Фото: КуйбышевАзот

Серьезный вклад в решение экологических проблем Волжского бассейна внесет работа очистных сооружений ливневых стоков Северного промышленного узла и Центрального района Тольятти. На текущий момент реализуется вторая очередь проекта, который полностью финансируется предприятием. Первая очередь очистных сооружений была построена и начала работу осенью 2020 года.

Кроме того, к концу 2021 года на «КуйбышевАзоте» намерены ввести в строй новую установку гранулирования и выпарки на производстве аммиачной селитры, что, по оценке экспертов, поможет существенно снизить выбросы в атмосферу.

Только за I квартал 2021 года в производственное развитие предприятия и обновление действующего оборудования направили 1,2 млрд рублей, а всего за период с 2010 по 2020 год общий объем инвестиций по этим направлениям составил 75,5 млрд руб.