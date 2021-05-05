"Крылья Советов" уже сегодня могут стать чемпионами ФНЛ Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Уже сегодня во второй по силе лиге российского футбола может определиться победитель. Для этого главному фавориту турнира нужно всего лишь победить одного из претендентов на вылет. Представляем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию матча «Спартак-2» — «Крылья Советов», которые 5 мая 2021 года играют на стадионе «Спартак» в Москве в перенесенном матче 35 тура ФНЛ.

Самарцы после матча с «Акроном», триумф в котором вывел их в РПЛ, заявили — мы хотим только первое место! Для победы в чемпионате им необходимо еще три очка и вполне вероятно, что Игорь Осинькин и его коллектив не захотят откладывать дело в долгий ящик, а все решат уже в эту среду. Специалист говорил, чтоб ротация состава будет обязательно, но скамейка у «КС» длинная, и заменить лидеров есть кому.

Красно-белые тоже нуждаются в очках. Они хотят сохранить команду в ФНЛ, но сейчас находятся в опасной зоне. Тольяттинский «Акрон» отстает всего на два очка и в оставшихся двух турах вполне может подобраться. Впрочем, у команды Евгения Бушманова дела идут не лучшим образом. Они потерпели три поражения подряд, пропустив в каждой из этих встреч не менее четырех мячей.

Вполне логично, что букмекеры отдают предпочтение гостям. На них коэффициент всего 1,3. На «Спартак-2» — 9,4. На ничью — 5,45.

В первом круге «Крылья» на «Самара Арене» выиграли со счетом 2-1. Всего в ФНЛ соперники встречались три раза и волжане всегда были сильнее. В далеком 1992 году клубы играли в Кубке России и самарцы потерпели поражение.

Главный судья встречи — Сергей Куликов из Саранска. Он даст стартовый свисток в среду, 5 мая, в 13:00 по самарскому времени (12:00 по московскому). Игру покажут в «Яндекс.Эфире».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Крылья Советов» гарантируют себе первое место. Прогноз на матч «Спартак-2» — «КС» в ФНЛ

Представляем вашему вниманию прогноз на матч «Спартак-2» — «Крылья Советов», которые 5 мая 2021 года играют в 35 туре ФНЛ (подробности)