«Жизнь класса держалась на двери кабинета»: выжившие после стрельбы в школе в Казани рассказали, как спаслись

Школьникам помогали выжить все оперативные службы Казани Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Осознание ужаса пришло не сразу

В Казани сегодня прощаются с жертвами трагедии, произошедшей 11 мая в гимназии № 175. Напомним, что накануне утром туда пришел 19-летний Ильназ Галявиев с ружьем и самодельной бомбой и открыл огонь по людям. Погибли семь учеников и две учительницы. Более 20 человек получили травмы. Очевидцы нападения до сих пор переживают случившееся и вспоминают эти страшные события.

— Жизнь нашего класса держалась на двери кабинета, которую мы успели закрыть на ключ. Двери оказались хорошего качества, — делится в социальных сетях ученица школы Аниса У.

Девочка признается, что сначала даже и не осознавала, что происходит.

— Когда ты сидишь в углу класса, слышишь, как по двери стреляют, чтобы открыть ее и всех вас пустить на мясо, даже тогда осознание не особо приходит. Только потом, через несколько часов понимаешь, насколько был на грани, и как много всего совпало, что именно ты остался жив, — пишет она.

Люди больше не хотят идти в школу

О стрельбе по дверям говорит и Рената Г. (имя изменено), которая учится в восьмом классе. Она знала почти всех погибших.

— Я как раз была в школе в этот момент. У нас был урок Русского языка. К нам никто не заходил — только стреляли в дверь, — делится школьница с корреспондентом «КП-Самара». — Из параллели пострадали мои бывшие одноклассники и друзья. Они все очень хорошие ребята, сложно говорить об этом.

Признания ребят, находившихся на месте событий, пугают Фото: Соцсети

Это происходило на втором этаже, Аскар Х. находился на третьем. Преступник добрался и туда и тоже пытался проникнуть в запертые учителями кабинеты. К счастью, створки выдержали, хотя по признанию ребят было очень страшно.

Напугались даже те, кто живет рядом.

— У нас дом как раз во дворе этой школы. Мой племянник учится там, сестра шла как раз забирать его. Малышей первоклассников всех вывели, а классы, говорят, были закрыты, преступник хотел туда попасть, но не мог, — делится с «Комсомолкой» местная жительница Лерика С. — Были слышны взрывы и выстрелы, люди прыгали из окон. Очень много полиции и техники приехало.

Родственник Лерики не пострадал. Она описывает, что в учебном заведении после налета злодея осталась жуткая картина:

— Сестра видела тела на полу. Учительницу была с раной шеи. В школе, как племянник сказал — бомбежка. Скорее всего, мы в этом году в школу больше не пойдем.

Признался и не жалеет

Галявиев сдался силовикам, окружившим здание, сам. Он вышел с поднятыми вверх руками и вскоре был закован в наручники. На допросе парень вел себя не адекватно, много матерился и называл себя богом и монстром.

О всех жертвах их знакомые говорят, как об отзывчивых, добрых и интересных людях. Так, 14-летний Дамир Г. увлекался музыкой, был настоящим талантам. По словам близких, ему всего пары дней не хватило до окончания музыкальной школы. 55-летняя Венера Айзатова преподавала в начальных классах. Ее стаж почти 30 лет — женщину очень любили и уважали. Совсем немного до 26-летия не дожила Эльвира Игнатьева — учительница английского. После этого учебного года она хотела сделать паузу в работе и посвятить себя чему-нибудь еще, но не успела. У каждого из тех, кто попался на пути Галявиева, своя история и свои планы.

Галявиев не помнит, сколько человек убил Фото: Соцсети

Сам Ильназ сейчас находится в изоляторе. Он не отрицает свое участие в расправе и уверяет, что не знает, кого убивал — детей или взрослых. Дома у молодого человека также нашли составляющие для взрывчатки. Ему в случае доказательства вины грозит пожизненный срок.

Подозреваемому в ближайшее время изберут меру пресечения. Также ему предъявят обвинения. Расследование продолжается. Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близких погибших.

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