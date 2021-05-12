Какое наказание грозит устроившему стрельбу в школе в Казани Ильназу Галявиеву

Ильназ сам себя объявил богом и пошел убивать

Полиция практически сразу задержала студента, устроившего стрельбу в школе в Казани. Ильназ Галявиев, который возомнил себя богом и всем активно рассказывал об этом в соцсетях, даже не особо сопротивлялся. Пробежавшись с оружием по школе и расстреляв школьников и учителей, он вышел из здания и практически сразу оказался в руках полицейских. Им он тоже заявил о своей избранности, на первом же допросе сказал, что установил взрывное устройство у себя дома. А потом оскорблял свою родную мать. В социальных сетях уже появилась информация о том, что преступник может быть болен онкологией или иметь психиатрические отклонения. Впрочем, вряд ли кого-то всерьез волнует его состояние здоровья: почти всех ошарашенных небывалой жестокостью россиян волнует вопрос, какое наказание грозит устроившему стрельбу в Казани Ильназу Галявиеву.

Уже сейчас известно, что его официально арестовали. Студенту 19 лет, он совершеннолетний и за все свои поступки он будет отвечать по всей строгости закона.

- Сейчас уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105, речь идет об убийстве двух и более лиц, массовое убийство. По этой статье самое жесткое наказание за стрельбу в школе в Казани - пожизненное заключение. Молодой человек сам на допросе рассказывал, что сделал все намеренно – так что никакого снисхождения к нему не будет, - считает адвокат Максим Андреев.

Ильназ на допросе рассказывал полиции, что он бог и что его дом скоро взорвется

Своим мнением о том, может ли избежать наказания студент, схвативший оружие и расстрелявший 9 человек, поделился Сергей Хальченко, партнер-адвокат АБ Fortis.

- В ходе расследования уголовного дела обвиняемый будет подвергнут психиатрической экспертизе, возможно, даже не одной, задача которой будет определить, вменяем ли он: осознавал ли он, что делает, к чему могут привести его действия, и мог ли руководить ими. Выводы экспертизы будут иметь значение в суде, когда будут определять какое наказание грозит преступнику. Либо он будет подвергнут уголовному наказанию по ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство двух и более лиц общеопасным способом», где ему грозит пожизненное лишение свободы. Либо он будет признан невменяемым, и суд назначит принудительное лечение в психиатрическом стационаре с разной степенью интенсивностью наблюдения. Есть и третий вариант. Существуют пограничные формы, когда у человека наступает психическое расстройство, но при этом оно не лишает его в момент совершения преступления вменяемости. В таком случае суд может сначала применить к нему принудительные меры медицинского характера, то есть лечение, а потом, после выздоровления направить его для отбывания наказания в колонию.

Прокомментировал, какое наказание грозит студенту, устроившему стрельбу в школе в Казани, и юрист Дмитрий Петров.

- Максимум, что его ждет это пожизненное заключение, ведь все знают, что в России введен мораторий на смертную казнь. Сейчас разные источники публикуют информацию, что необходим мораторий на оружие, нужно усилить все инстанции. Но мне интересно, почему все проверки проходят только тогда, когда что-то случается. Почему не поставить это на поток: нормальный оборот оружия, безопасность в школах, обеспечение нормальной охраны. Почему не сделать определенный чек-лист – например, каждое первое число месяца проверяем безопасность в школах. Я хочу верить, что что-то изменится в дальнейшем.

Напомним, что 11 мая в школе в Казани случилась страшная трагедия. Студент с автоматом пришел в здание и расстрелял детей и учителей. В результате стрельбы в школе в Казани погибли семь школьников и две учительницы, больше 20 человек в больнице. Дети прыгали из окон, спасаясь от нападавшего в панике. Позже выяснилось, что студент 4 курса к своему "путешествию" готовился: он купил оружие почти сразу после того, как его отчислили из вуза, создал телеграм-канал, где обещал со всеми расправиться. Одноклассники называли его немного странным, а вот однокурсники говорили, что парень был тихий и молчаливый.

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