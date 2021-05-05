Они были легендами: под Самарой утонули известные тенор и бас из академического хора

Анатолий Вавилин и Дмитрий Горюнов дружили не только на сцене, но и в жизни Фото: СОЦСЕТИ

В Волжском районе Самарской области, в реке Волга утонули двое известных самарских певцов. Анатолий Вавилин и Дмитрий Горюнов были участниками академического хора Самарского университета VIVAT. КП-Самара узнала о жизни талантливых музыкантов, которые погибли 4 мая 2021 года на реке Волга.

ЧП произошло днем, 4 мая на Волге, в районе протоки Старая Волга. Как рассказали КП-Самара родственники погибших, мужчины были любителями байдарочного спорта и в тот день решили пройти на байдарке по Волге вместе с друзьями.

Родственники рассказали КП-Самара, что произошло в тот день на Волге.

- Было две байдарки. Анатолий и Дмитрий шли впереди, в 500 метрах от друзей. В какой-то момент их байдарка скрылась из вида, - рассказали близкие погибших.

Мужчина был любителем активного отдыха Фото: СОЦСЕТИ

Друзья на второй байдарке подумали, что они уже на берегу, но их там не оказалось. Было принято решение вызвать спасателей.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, 4 мая 2021 года, в 15:20 спасатели Поисково-спасательной службы Самарской области проводили поиск и эвакуацию на берег погибших мужчин. В спасательной операции принимали участие шесть спасателей. Тела погибших были найдены в 600 метрах от места, где байдарка перевернулась.

Напомним, в тот день, 4 мая 2021 года, в Самарской области было объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и порывами до 20 м/с. Вероятно, это могло послужить тому, что любители экстремальных видов спорта не смогли справиться с плавсредством и перевернулись.

Журналист КП-Самара поговорил с близкими погибших и выяснил, чем мужчины занимались при жизни.

Почетный тенор Анатолий Вавилин был известен не только в Самаре, но и за пределами страны Фото: СОЦСЕТИ

Анатолию Вавилину было 58 лет, у мужчины остались две дочери и жена. Анатолий был участником академического хора Самарского университета и являлся почетным тенором. По словам знакомых, его знали далеко за пределами города и даже страны.

- Анатолий пел в хоре со дня его основания, то есть уже 42 года. В 2004 году он представлял хор на всемирной хоровой Олимпиаде в городе Бремен, Германия, - рассказали КП-Самара знакомые погибшего.

Мужчина активно занимался спортом Фото: СОЦСЕТИ

Вся семья Вавилиных занимается творчеством. Дочь Анатолия, 19-летняя Екатерина, также как и отец занимается музыкой и поет в хоре.

- Отец работал ведущим программистом в компании ТТК, а свободное время посвящал хору и семье, - рассказала журналисту КП-Самара младшая дочь Екатерина.

Дмитрий Горюнов пел в хоре с 1997 года Фото: СОЦСЕТИ

Дмитрию Горюнову было 42 года. Он пел в академическом хоре VIVAT с 1997 года. У Дмитрия был низкий певческий голос, в хоре он был басом. У Дмитрия осталась дочка, которая ходит в первый класс.

Помимо пения в хоре мужчина имел много других увлечений: писал музыку, стихи, изучал анатомию и человеческие болезни, а также занимался спортом - байдарками и лыжами.

- Они оба были легендами, огромными солистами. Их голоса очаровывали даже тех, кто далек от музыки и никогда ей не интересовался, - рассказывают коллеги по хору.

Как стало известно КП-Самара, в декабре прошлого года академический хор перенес еще одну большую потерю. После продолжительной болезни скончался хорист Максим Дальнов. Мужчина пел в хоре 30 лет.

- Уходят наши звёздочки. Это были одни их тех, кого называют ветеранами хора. Очень жаль, что такие прекрасные люди ушли от нас так рано, - говорят друзья погибших.

Редакция КП-Самара выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших.

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