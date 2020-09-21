В Самарской области на Волге перевернулась лодка

Ранее в Самарской области уже гибли люди из-за перевернувшейся лодки Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

Вечером 20 сентября в Самарской области перевернулась лодка, в результате бесследно пропал 65-летний мужчина. ЧП произошло на Волге примерно в километре от берега в районе села Спасское Приволжского района.

- К нам сообщение о происшествии поступило в 17.33, - рассказали в областном МЧС. - По имеющимся данным, в лодке находились двое мужчин - 65-ти и 45-ти лет. Один из них смог выбраться на берег. Тот, что постарше, - нет.

Для его поисков на место ЧП направили сотрудников Поисково-спасательной службы Самарской области, однако до сих пор пропавшего мужчину найти не удалось.Что делали мужчины в тот день на Волге и по каким причинам перевернулась «Казанка», пока не известно.

Напомним, ЧП на воде в регионе случаются регулярно: в апреле этого года бесследно исчезли двое мужчин, которые уехали на Усу порыбачить. Их машину нашли, а их самих - нет. Чуть позже в Безенчукском районе в районе села Кануевка перевернулась лодка, оба мужчины, плывшие на ней, утонули, их тела нашли в 100 метрах от берега.

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