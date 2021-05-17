Таксисты в Оренбурге за неделю получают среднюю месячную зарплату в регионе

Такси в Оренбурге сегодня важная часть города. Пассажирам хорошо — машины приезжают быстро и цены не кусаются. Да и водителям работается спокойно — год непростой, но заказов меньше не стало. О том, как работают службы такси в Оренбурге, мы поговорили с руководителем таксопарка «Комфорт56» Евгением Серединым. Парк входит в топ-5 крупнейших по Оренбургу.

— Нелегальных водителей в городе почти не осталось. Думаю, их не более 2%. Может, не хотят пользоваться смартфонами или менять машину на современные модели, на которых можно совершать заказы агрегаторов. Работу без этих сервисов в 2021 году я представить себе не могу.

— Но раньше таксопарки справлялись.

— Сегодня сложно работать старыми методами. Например, мы работаем с Яндекс.Такси, они берут на себя все распределение заказов, дают удобное приложение водителям. Нам остается решать локальные вопросы — нанимать водителей, следить за их состоянием. В результате все довольны: к пассажирам быстро приезжает машина, водители зарабатывают.

— Водители Оренбурга чаще идут в такси для подработки или относятся как к постоянной работе?

— Для 70% водителей в нашем городе такси — это постоянный источник дохода. Есть люди на своих машинах и те, кто берет в аренду. На арендованные машины спрос сезонный: когда ямы по весне или нужно менять резину, предпочитают брать машину для работы. Самые популярные модели это Lada Granta и Datsun on-DO.

ЗАРАБОТАТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

— Что по уровню дохода: хорошо живут таксисты?

— Мне трудно обозначить какие-то рамки. Потому что все зависит от желания человека трудиться. Выше среднего по городу точно зарабатывают. 50 тысяч рублей в месяц и выше — это реальный доход. Конечно, не как у наших газовиков, но жизнь можно.

— Но для этого нужно пропадать сутки напролет, выполняя заказы по городу?

— Нет, достаточно работать как все. Единственное, что может по немного иному графику. Выгоднее выходить на линию в пиковые часы — утром и вечером, и брать заказы в пиковых зонах — спальные районы в первой половине дня, а во второй — в центре. Там хорошие коэффициенты для заказов, значит можно заработать больше. В день таксисты работают, обычно, 5 — 8 часов.

— Если водитель не попадает в эти пиковые зоны, получается, не сможет заработать?

— В этом и преимущество работы через агрегатор. Заказы распределяет автоматический алгоритм, все честно. Просто одни водители ленятся. Кто-то не хочет ехать в район с плохой дорогой. А другой примет заказ, поедет аккуратно и заработает. К тому же есть бонусы за число выполненных поездок. Они появляются время от времени. Например, самый простой — сделать около 80 заказов в неделю и получить 3500 рублей доплаты от Яндекс.Такси.

ГРАФИК РАБОТЫ СТРОИШЬ САМ

— Есть еще способы зарабатывать в такси?

— Недавно запустили услугу доставки. Любой клиент может через агрегатор заказать курьера на авто. И водители абсолютно не чураются таких заказов.

— Вы говорили, что у водителей такси свой рабочий график в течение дня. А как с выходными?

— Чаще отдыхают среди недели: во вторник, среду. Потому что с пятницы по воскресенье всегда много заказов. За один день легко можно заработать как за два будних. В понедельник тоже такси востребовано. При этом тебя никто не ограничивает в графике работы — строишь его сам.

— На что чаще всего жалуются водители такси в Оренбурге? Наверное, на доход?

— Нет, самая большая беда — рост цен на газ. Потому что многие авто для работы ездят не на бензине, а на газе. Топливо сильно подорожало за последнее время, переходить на него становится невыгодно. А зарабатывать, как я уже говорил, в такси реально.

КСТАТИ

Сколько получают водители

В интервью руководитель таксопарка упомянул, что 50 тысяч рублей в месяц зарабатывают таксисты, если не ленятся и не отказываются от заказов. Интересно было проверить реальный доход омских водителей. Напомним, средняя зарплата в регионе по итогам прошлого года около 35 тысяч рублей.

В соцсетях удалось найти профессиональные группы таксистов. Они закрыты, нужно подавать заявку и твою кандидатуру рассматривает администратор. Под видом водителя, мы вступили в сообщество и посмотрели, о чем общаются омские перевозчики. На стене сообщества среди прочего было обсуждение зарплат. В комментариях предлагали водителям делится своими доходами. Открыто обсуждать заработок готовы не все. Однако некоторые все же выложили скриншоты из профессиональных приложений.

Поскольку разрешения на публикацию нам не давали, мы скрыли лица и имена водителей. Исключительно в информационных целях, приводим данные.

Вот Денис из Оренбурга. На скриншоте его доход за вторую неделю апреля.

Столько он заработал за три недели апреля. На графике также можно увидеть, что в феврале — короткий месяц — водитель получил 94 тысячи рублей.

Его коллега Виктор показал еще более впечатляющий результат. За ту же неделю апреля — более 33 тысяч рублей!. Это практически средний доход по региону!

Судя по диаграмме дохода, водитель полтора месяца в Яндекс.Такси, но уже «раскусил» алгоритм о котором говорил руководитель парка. За три месяца апреля выполнил заказов на 106 тысяч рублей.