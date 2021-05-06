На месте будущего крематория под Самарой, против которого протестуют жители, начали сжигать свиней

Каждую весну улицы села Кривое Озеро затапливает. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Конфликт между властями и местными жителями сел Хорошенькое и Кривое Озеро в Красноярском районе Самарской области набирает обороты. Напомним, жители выступают против предполагаемого строительства крематория и нового кладбища рядом с их населенными пунктами. Люди опасаются, что в результате все отходы и стоки с кладбища и крематория из-за высокого залегания грунтовых вод попадут к ним в колодцы, а затем – и в реку Сок и Волгу. Власти же уверяют, что все делается в строгом соответствии с законом, а территория, запланированная под размещение крематория и кладбища, не входит в зону затопления при паводке.

Всю ночь жгли покрышки и туши

На днях конфликт получил новое развитие: около села Кривое Озеро выкопали котлован и свезли туда несколько КАМАЗов покрышек. Жители заподозрили, что здесь собираются сжигать туши свиней, больных африканской чумой, и не на шутку возмутились.

- Пригнали бульдозер, вскрыли старый скотомогильник, бульдозером вырыли огромную яму, - рассказала местная жительница Элла Лисичкина. - Яма четырехметровой глубины, идёт запах. Бульдозер сделал четыре съезда. Привезли два КАМАЗа покрышек. Официально жителям ничего не сообщили. Кого собираются туда сваливать? В селе местные жители свиней не держат... Сжигать резину вообще нельзя. Это огромный вред экологии, а также здоровью из-за выделения высокотоксичных веществ. Неужели нам таким образом хотят отомстить за протесты против строительства крематория?

Чуть позже догадки жителей подтвердились: в котлован привезли несколько свиных туш и подожгли.

- В селе Кривое Озеро была убита только одна свинья, остальные 7 голов были привезены из очага заражения в наше село, где чумы не обнаружено, - рассказывает Элла Лисичкина.

Горящий в котловане огонь вызвал у жителей села серьезные опасения.

- Сейчас действует противопожарный режим, однако огонь в котловане оставили на всю ночь без присмотра. Жители села Кривое Озеро всю ночь звонили и кричали о помощи, боялись, что село полыхнет ночью, когда все спят. Охраняли по очереди горящую яму,- рассказывает местная жительница.

Причина – в карантине

В администрации Красноярского района журналисту «КП-Самара» подтвердили: котлован действительно выкопан. Однако в качестве причины назвали карантин по африканской чуме свиней (АЧС).

- На территории Красноярского района объявлен карантин по АЧС, - прокомментировали в администрации. - Правительством Самарской области подписано постановление об изъятии свинопоголовья в 20 км зоне от очага возникновения АЧС. Котлован подготовлен для уничтожении изъятого свинопоголовья методом сжигания. Место определено главой поселения в связи с тем, что по предварительной переписи поголовья свиней в селе Кривое Озеро было зафиксировано их наибольшее количество.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Все потечет в наши колодцы!»: жители Красноярского района против строительства крематория на плодородных полях

Люди говорят о нарушениях на публичных слушаниях и о высоком залегании грунтовых вод. Однако администрация уверяет, что все в порядке (подробности)