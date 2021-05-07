Оторвался тромб и вынесло на встречку: в Тольятти мертвый водитель устроил жуткое ДТП с пострадавшими

Мужчины ехали с работы домой, когда в них врезался внедорожник Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером, 6 мая 2021 года, в Тольятти произошло страшное ДТП, в котором пострадали два человека и погиб пожилой водитель. Мужчине, находившемуся за рулем автомобиля УАЗ Патриот, стало плохо с сердцем и он выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ-2104.

По официальной информации ГУ МВД по Самарской области, ДТП произошло в 20:40 на улице Александра Кудашева, 106.

- По предварительным данным, 74-летний водитель на УАЗ Патриот двигался со стороны села Тимофеевка в направлении Тольятти. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-21043. Пострадали водитель легкового автомобиля и пассажирка внедорожника. Водитель УАЗа, вероятно, скончался от заболевания, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Журналист КП-Самара пообщался с одним из пострадавших, который в момент аварии находился в салоне «четверки». Мужчина рассказал, что произошло на месте ДТП в тот вечер.

- Мы ехали с работы, нас было трое в машине. В какой-то момент на нас на большой скорости начал двигаться Патриот. Водитель попытался уйти от столкновения, но удар все равно пришелся по касательной, - рассказал «Комсомолке» пассажир вазовской легковушки Ярослав П.

По словам Ярослава, от удара их автомобиль начало крутить на дороге, а после машина опрокинулась. УАЗ съехал в кювет.

- В том внедорожнике было тоже три человека – дед за рулем и две женщины. Как потом они рассказали, внезапно ему стало плохо, и он упал на руль, - говорит наш собеседник.

Позже медики установят, что у пожилого водителя оторвался тромб, автомобиль потерял управление и спровоцировал страшную аварию. В результате столкновения пострадала жена погибшего – 64-летняя женщина сломала руку, а также тяжелые травмы получил водитель «четверки».

- Наш водитель разбил голову и сломал шею. Скорая приехала через минут 20 и его забрали в больницу. Остальные обошлись ушибами и синяками, - поделился с КП-Самара пострадавший пассажир.

По словам очевидцев, водитель после аварии был в сознании. В больнице ему наложили 20-ти сантиметровый шов на голову. А сегодня, 7 мая, проведут операцию. Состояние оценивается как удовлетворительное.

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