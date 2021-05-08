В Самаре работает выставка военной техники

В Самаре продолжает работу выставка военной техники к 9 мая 2021 года. Время работы экспозиции - с 9.00 до 18.00 8 мая и до 14.00 9 мая. Восемь образцов современного вооружения выставлены на улице Чапаевской, в границах улиц Красноармейской и Вилоновской. Всех гостей просят обязательно быть в масках.

Что можно увидеть на выставке военной техники в Самаре к 9 мая 2021 года:

На переднем плане - БТР, на втором - "Линза"

Бронетранспортер БТР-82А. Опытные образцы машин собрали еще в 2009 году в Арзамасе. В 2013 году принят на вооружение в РА. Позволяет эффективно вести стрельбу в движении и ночью. Имеет противоосколочную защиту, повышенную противоминную стойкость. На базе бронетранспортера сделана и машина Тайфун-М, боевая, противодиверсионная.

Танк Т72Б3 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Танк Т-72Б3 - экономичная альтернатива основному Т-90А. Имеет многоканальный прицеп ПНМ Сосна-У производства вологодского предприятия. Система связи обеспечивает открытую, маскированную или засекреченную радиосвязь. В 2019 году с танков убрали французские тепловизоры и заменили их на российские образцы.

БМП - боевая машина пехоты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Боевая машина пехоты БМП-2

С ее помощью транспортируют личный состав подразделений, также ведется огневая поддержка таких переходов. Есть возможность уничтожения противотанковых средств, танков, легкобронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей противника. Вооружение: 30-мм автоматическая нарезная пушка, 7,62 мм пулемет ПКТ, ПТРК "Конкурс", система пуска дымовых гранат.

Самоходная гаубица «Мста-С». Фото: https://structure.mil.ru/

Дивизионная самоходная гаубица 2С19 «МСТА-С»

Самоходнай гаубица разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения. Калибр пушки - 152 мм. Нужна для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков, бронетехники, а также противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, разрушений полевых фортификационных сооружений. В основном комплекте гаубицы - осколочно-фугасные снаряды, новые кассетные снаряды 3-О-23, корректируемые "Сантиметр" и "Краснополь" и модернизированные управляемые снаряды «Краснополь-М1» с увеличенной дальностью стрельбы, осветительные, целеуказательные и ядерные снаряды, а также снаряды постановщики радиопомех.

Ракетно-зенитный комплекс С-400

Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф»

До этого года в Самаре не демонстрировался. Позволяет бороться со средствами воздушного нападения и нужен для обороны при защите городов, важнейших объектов и районов страны, может действовать в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Это комплекс нового поколения, действующий на большой и средней дальности, может применяться и днем, и ночью. Разработал ЗРК С-400 НПО "Алмаз". Он создан на основе С-300 но более эффективен по зоне охвата и многообразию целей. Может управлять сетью ЗРК различных типов. Все ракеты, которые стартуют с ЗРК, имеют холодный старт и выбрасываются из пускового контейнера пороховой катапультой.

Вертикальный старт позволяет обстреливать цели в любом направлении без поворота самой установки.

Тайфун-К

Автомобиль Тайфун-К

Маневренный грузовой автомобиль для перевозки оружия, важных грузов или личного состава. Может форсировать броды глубиной до 1,5 метра и подниматься по склонам до 30 градусов. Имеют высокую противоминную и баллистическую защиту, в том числе благодаря сендвичу из внутренней обычной броневой стали и внешней керамической брони нового поколения.

Медицинский модуль "Линза" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медицинский модуль «Линза»

На базе броневика Тайфун - К разработаны и новые санитарные автомобили, которые впервые были представлены в 2018 году на форуме "Армия-2018". Задача такой машины - как можно быстрее доставить раненных с поля боя в госпиталь для оказания первой помощи и для подготовки к следующему этапу медицинской эвакуации.

В новом автомобиле есть двухместная кабина, специальный бронированный медицинский модуль, в транспортировочном модуле предусмотрены 6 откидных сидений или место для 2-4 носилок.

При этом броня надежно защищает экипаж от огня из стрелковых оружий, автомобиль имеет противоминную усиленную защиту, а V-образная форма днища позволяет эффективно рассеивать энергию взрыва. "Линза" позволяет эвакуировать раненных из районов с плохой транспортной доступностью.

А вы уже смотрели выставку военной техники? Собираетесь сходить?