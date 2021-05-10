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Происшествия10 мая 2021 19:30

«Летал так, будто был рожден для этого»: в Татарстане при загадочных обстоятельствах погиб пилот из Сызрани

Валерию Полонскому было 56 лет. Обстоятельства его гибели день за днем обрастают слухами
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Самолет, на котором он летел вместе с пассажиром, по неизвестным причинам, упал через 10 минут после взлета

Самолет, на котором он летел вместе с пассажиром, по неизвестным причинам, упал через 10 минут после взлета

Фото: Соцсети

Валерий Полонский был летчиком-инструктором первого класса. Ему с легкостью подчинялись самолеты и вертолеты. Много лет он проработал в Сызранском вертолетном училище, был старшим тренером сборной команды по вертолетному спорту. Выйдя на пенсию, Валерий Иванович мечтал только об одном: летать и учить этому молодежь.

Его мечта сбылась: он ушел в гражданскую авиацию и продолжил заниматься любимым делом.

9 мая самолет, которым он управлял, разбился недалеко от города Альметьевск в Татарстане. Обстоятельства ЧП сразу стали обрастать слухами: в кабине была женщина, разрешение на полет не получено, да и самолет прибыл на аэродром «Пойма» для ремонта шасси и взлетать не должен был вообще.

Следователи подчеркивают: делать какие-то выводы можно будет только после тщательного изучения всех обстоятельств произошедшего. Фото: Приволжское СУТ СКР

Что рассказали следователи

На данный момент известно следующее: 9 мая самолет марки «Ермак» с бортовым номером RA – 29946 вылетел с посадочной площадки «Пойма» в Татарстане без разрешения на полет. Самолет двигался в направлении поселка Калейкино, но буквально через 10 минут по неизвестным причинам упал носом в землю. Погибли двое: пилот Валерий Полонский и его пассажир – женщина, чья личность пока не установлена.

- Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», - сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России. - Следствием будут проверены все версии, в том числе о техническом состоянии самолёта и действиях пилота.

Силовики особенно подчеркнули: делать выводы о том, что кто-то в чем-то виноват, можно будет только после всестороннего изучения обстоятельств трагедии.

Пока что никто даже не может предположить, почему самолет упал. Фото: Приволжское СУТ СКР

Мнение профессионала

- Причин катастрофы может быть три: отказ техники, человеческий фактор и иные обстоятельства, - считает Николай С. Он когда-то учился под командованием Валерия Полонского летать на вертолете Ми-24. - Он был очень опытным пилотом и ответственным человеком. Таких людей единицы.

Сложно сказать, что именно произошло в тот день, но знакомые погибшего летчика говорят в один голос: Валерий Полонский был первоклассным специалистом, и можно предполагать, что случилось что-то из ряда вон выходящее.

- Он летал так, как будто был рожден для этого. Я уверен, что не мог он просто так «потеряться» в полете на самолете, - поделился с корреспондентом «КП-Самара» другой ученик Валерия Полонского, Александр М. - Скорее всего, что-то с самолетом произошло, что нельзя было исправить. Надеюсь, следователи смогут выяснить правду..

У Валерия Полонского остались жена и двое сыновей – оба они пошли по стопам отца и стали летчиками.

Редакция «КП-Самара» приносит соболезнования родным и близким Валерия Ивановича.

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