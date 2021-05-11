Вчера отчислили – сегодня пошел убивать: почему 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе в Казани

Ильназ Галявиев задержан, во время первых допросов он не сожалел о своем поступке

Следователи Казани разбираются в обстоятельствах массового убийства, произошедшего в гимназии № 175 на улице Файзи в Казани. Напомним, что утром 11 мая там устроил стрельбу 19-летний Ильназ Галявиев. По официльным данным, погибли 8 человек — 7 учеников и учительница.

Ильназ готовился к преступлению. За несколько дней до трагедии он завел телеграм-канал, который назвал «Бог». Там парень называл всех людей «биомусором», призывал их к убийствам и делился планами, что собирается убить большое количество человек, а после покончить с собой.

— В мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной, — писал Галявиев.

Как рассказали «КП-Самара» жители Татарстана, Ильназ учился в школе, на которую напал, а после ее окончания поступил в колледж при университете управления ТИСБИ группы ПМ 171/1. Учился он на айтишника, но в апреле нынешнего года был отчислен из-за долгов.

— Тихий, обычный парень. Я несколько раз его видел, но близко не знаю. Выглядел обычно, как и все, — поделился с «Комсомолкой» учащийся ТИСБИ Аскар Т. (личные данные изменены).

По словам очевидцев, молодой человек не появлялся на занятиях с января. Также он не общался с куратором своей группы, пропускал практику и даже экзамены. То, что Галявиева выгнали — вполне логичное решение. Знакомые семьи подозреваемого говорят, что после этого у него была серьезная ссора с отцом. После этого они жили отдельно — Ринат делал ремонт в другом доме, а Ильназ часто оставался один.

Нападение на школу Ильназ планировал заранее Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Причины, по которым юноша пошел с оружием в школу — устанавливают следователи. По предварительной версии, у него была самодельная бомба и ружье Hatsan ESCORT— такое же, как у Владислава Рослякова, устроившего стрелбу в Керчи. Стоит оно около 40 тысяч рублей и является одним из самых доступных на рынке. К слову, Галявиев по пути в гимназию держал дробовик в руках и махал им прохожим — никого такое странное поведение не взволновало.

Как сообщил депутат Александр Хинштейн, курирующий работу Росгвардии, разрешение на оружие Галявиеву выдали незадолго до трагедии — 28 апреля. Препятствий для того, чтобы реализовать свой коварный план, у него не было. По информации того же Хинштейна, в школе № 175 не было охраны. Только тревожная кнопка, соединенная с ПЦО. Именно поэтому на месте событий первыми оказались сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Сейчас расследование продолжается. Врачи борются за жизнь тех, кто выжил. Ильназу Галявиеву в ближайшее время будут избирать меру пресечения. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура. «Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близких погибших и следит за развитием событий.

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