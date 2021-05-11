«У нее был красный диплом и море планов»: из-за стрельбы в школе в Казани погибла 26-летняя учительница английского языка

Девушка на фотографиях всегда улыбалась Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Для 26-летней учительницы английского языка Эльвиры Игнатьевой этот школьный день в гимназии №175 обещал быть одним из самых обычных. Но домой в этот день молодая женщина не вернулась: утром в школе раздался топот и крики, а затем – выстрелы. Эльвира выскочила в коридор из класса, где занималась с небольшой группой учеников… И очередь из оружия попала прямо в нее. Наверняка, она порывалась защитить детей, которые были в классе. Врачи спасти жизнь «англичанки» не успели»: позже власти республики сообщили, что учительница скончалась. 13 июля Эльвире исполнилось бы 26 лет. Она, к сожалению, стала одной из первых пострадавших в жуткой стрельбе в школе в Казани 11 мая, которую устроил слетевший с катушек студент-айтишник с автоматом.

В 175-й гимназии Эльвира Игнатьева работала уже четыре года, преподавала иностранный язык. В 2019 году закончила Казанский федеральный университет, получила красный диплом, поступила в магистратуру. Одна из одногруппниц девушки рассказывает, что она всегда очень любила детей, была милой, всегда улыбалась и мечтала приносить пользу на своем рабочем месте.

- Мы не можем поверить, что это действительно случилось с ней, я еще ничего не знаю – надеюсь, что все это окажется неправдой. Так не должны умирать красивые, молодые женщины, которые еще так много бы могли сделать., - говорит девушка, которая попросила не упоминать ее имени.

Ты удивишься, как легко вставать с постели, когда ты счастлив, - написала Эльвира в последнем посте Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В школе Эльвира работала активно. В 2018 году заняла второе место в конкурсе педагогического мастерства «Учитель года»районного масштаба, получила грант «Наш новый учитель», оказавшись одной из лучших по итогам тестирования и собеседования.

- По моему мнению, главная задача учителя - воспитать личность, способную реализовать весь свой потенциал не только в стенах школы, но и за её пределами. Учитель призван развивать инициативность и креативность в своих учащихся, мотивировать их мыслить нестандартно и преодолевать трудности и стремиться получать все новые и новые знания, - признавалась сама начинающая специалистка.

Сами школьники рассказывают, что молодая учительница была очень терпеливой и внимательной, хорошо объясняла материал.

- Мне очень страшно говорить, у меня до сих пор стресс, - признается один из учеников Александр.

Страничку Эльвиры в инстаграме уже превратили в стихийный мемориал - под последней фотографией девушке пишут прощальные слова и желают сил ее родным и близким. КП выражает соболезнования друзьям и коллегам, а также родственникам погибшей девушки.

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