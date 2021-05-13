Самара, которую мы потеряли-2: знаковые места города, которые преобразились за последние 30 лет

Многие места в Самаре за последние годы изменились до неузнаваемости. Фото: архив Валерия Ерофеева

За последние три десятка лет многие культовые места областного центра изменились до неузнаваемости, сменили не только внешний вид, но и функциональное наполнение. «Комсомолка» уже рассказала о судьбе бывшей территории Завода им Масленникова и 4 ГПЗ, железнодорожного вокзала и кинотеатра «Шипка», «Антошки» в парке Гагарина и Радимоцентра на ул.Дальней. Сегодня вместе с краеведом Валерием Ерофеевым мы вспомним о других знаковых для города местах.

Когда-то куйбышевский Ипподром гремел на всю страну. Фото: архив Валерия Ерофеева

Ипподром

Ипподром впервые появился в Самаре во времена Екатерины II. Памятное современному горожанину место он занял далеко не сразу. Сначала Ипподром размещался в районе улицы Полевой, затем был перенесен в район расположения современных Клиник СамГМУ. В послевоенные годы ипподром был перенесен далеко за город – на место современного пересечения Московского шоссе и проспекта Кирова.

- Это был один из крупнейших ипподромов страны, там проводились соревнования всесоюзного масштаба, коммерческие бега, - пояснил Валерий Ерофеев. – Однако в перестроечное время он был признан бесперспективным и с начала 2000-х-годов началось его постепенное сокращение и застраивание. Одно время на территории ипподрома располагался знаменитый на весь город книжный рынок, где продавались не только печатные издания, но и кассеты и диски с фильмами и музыкой.

Сейчас на месте ипподрома выросли торговые центры, церковь и многоэтажки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коллектив ипподрома боролся до последнего: когда там отключили водоснабжение, они носили воду для лошадей из дома. Но ипподром так и не спасли. Сейчас там, где раньше проводились скачки, выросли торговый центр, фитнес-центр, церковь и жилые дома.

Таким был Дом Печати в 60-х годах 20 века. Фото: архив Валерия Ерофеева

Дом печати

Самарский Дом печати был построен в 1964 году. Его строили на паях все заводы. Это был крупнейший в Поволжье типографский и полиграфический центр, где печатались не только газеты и журналы, но и книги, этикетки для товаров и т.д. Здесь располагались редакции и типографии многих федеральных и региональных изданий, а газеты печатались одновременно с федеральным центром.

Дом Печати пережил пожары и сейчас заброшен. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все изменилось в середине 90-х. Сначала отсюда переехали редакции газет, потом в 1995 году на грани банкротства оказалась типография, потом было продано и перепродано само здание. Было введено внешнее управление, здание переходило из рук в руки. В середине 2000-х помещения начали сдавать в аренду бизнесу в попытке расплатиться с долгами, однако это не помогло. В 2015 году в здании случился сильный пожар – по одной из версий это мог быть поджог. Сейчас здание до сих находится в полуразрушенном состоянии.

Когда-то Линдовская железная дорога служил для снабжения 4ГПЗ. Фото: архив Валерия Ерофеева

Линдовская железная дорога

Еще каких-то три десятка лет назад посреди жилых кварталов Самары вовсю работала железнодорожная ветка. Линдовская железная дорога соединяла завод им.Масленникова и 4й ГПЗ с основным заводским ядром города на Безымянке и с железнодорожной веткой. Построили Линдовскую железную дорогу уже после войны: требовалось доставлять на расположенные в городе предприятия сырье и вывозить готовую продукцию. Поскольку объемы были немаленькими, делать это с помощью автомобильного транспорта было проблематично, и городские власти решили использовать железную дорогу.

Сегодня о Линдовской железной дороге напоминают лишь сохранившиеся кое-где рельсы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Линдовская железная дорога начиналась от завода им.Масленникова, шла до 4 ГПЗ и далее по Московскому шоссе мимо СамГМУ и Дома Печати к Металлургу. Имелось также дополнительное ответвление к заводу им.Тарасова. Остатки этой дороги функционируют на Безымянке до сих пор. Однако в центре города дорогу все же демонтировали. В 1989 году перестроечная общественность возмутилась, что продукция завода ездит через весь город - ведь там были и взрывчатые вещества, и ГСМ. И дорогу закрыли, хотя отдельные ее элементы сохранялись в городе еще много лет.

Трамвайная линия на ул.Ново-Садовой / Осипенко

Трамвай по ул. Ново-Садовой ходил с самого начала строительства линии. Изначально рельсы здесь проложили еще в начале 20 века к трубочному заводу (будущий завод им.Масленникова), чтобы обеспечить доставку рабочих в цеха. Потом трамвайную ветку продлили дальше, до завода им.Тарасова.

Когда-то трамвайная линия проходила прямо по ул.Ново-Садовой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Идея перенести трамвайные рельсы на проспект Ленина появилась в 80-х годах 20 века. Связано это было со строительством этого проспекта: улица активно застраивалась – например, ЦСКБ «Прогресс» строил «Козловский дом», район становился престижным. Городские власти решили перенести туда трамвай. В начале 80х там даже положили рельсы, но около 10 лет они там лежали без дела. Тем не менее, идея с переносом рельс увенчалась успехом, а некогда утопающая в зелени Ново-Садовая была расширена, а чуть позже здесь построили станцию метро «Алабинская», окончательно закрепив господство камня.

Кинотеатр "Весна" был настоящим культурным центром Безымянки. Фото: архив Валерия Ерофеева

Кинотеатр «Весна»

Кинотеатр «Весна» на ул.Гагарина был открыт в 1964 году и сразу стал неформальным центром Безымянки. Это был крупнейший кинотеатр в городе, он вмешал 820 зрителей - крупнее зала в Куйбышеве просто не было. Кроме того, здесь продавали лучший пломбир в городе. Как тогда писали, он доставлялся сюда прямо из магазина «Молоко» на ул.Гагарина, через несколько минут после изготовления. Ходила легенда, что кинотеатр был настолько популярен, что однажды к директрисе за лишним билетиком зашел иллюзионист Игорь Кио, приехавший на гастроли, но билетов не было, и им со спутницей пришлось удовольствоваться приставными стульями.

Здание бывшего кинотеатр уже не используется по назначению, но историческая вывеска сохранилась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 1998 году кинотеатр закрыли. В разное время здесь располагались ночной клуб «Торнадо» и торговые центр. Но они разорились, и с 2011 года бывший кинотеатр практически заброшен.

Хлебозавод №9

Хлебозавод №9 в Куйбышеве был построен в предвоенные годы – он начал работу в 1939 году. Он по праву считался одним из самых крупных хлебозаводов города. Завод успешно работал и даже сумел пережить сложные перестроечные годы. Старожилы города до сих пор помнят, что именно здесь пекли самые вкусные в Самаре городские булки. Однако они не помогли заводу выдержать конкуренцию со стороны многочисленных частников нового времени.

На месте хлебозавода №9 сейчас торговые площади, автомойка и жилая застройка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новые собственники пытались реконструировать производственные линии, однако эта затея не увенчалась успехом, и в 2013 году производство было окончательно остановлено. Сообщалось о намерении собственников построить здесь высотки. Сейчас на бывшей территории завода расположена автомойка, часть рынка «Караван», а также планируется возведение жилого комплекса.

Санатории на просеках

Сегодня на Пятой и Шестой просеках в Самаре – настоящий каменный лабиринт из тянущихся ввысь многоэтажек. Но не так давно они утопали в зелени, а вдоль просек располагались многочисленные дачи и санатории.

Берег Волги до Лысой горы исторически был место дач и санаториев. Фото: архив Валерия Ерофеева

- До революции на всей территории вплоть до Коптева оврага, до Лысой горы вдоль Волги располагались коммерческие дачи, их сдавали в аренду, - рассказывает Валерий Ерофеев. – После революции здесь были организованы санатории и детские лагеря, принадлежавшие различным предприятиям и ведомствам, но сохранились и элитные дачи партноменклатуры.

Некоторые строения сохранились – например, знаменитая дача купца Константина Головкина («Дом со слонами») использовалась как клуб водоканала. Здесь же располагался и известный дом, где отдыхал Гагарин.

Сейчас на месте санаториев и дач на 5-й и 6-й просеках выросли жилые кварталы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Управленческий до недавнего времени сохранилось здание полуразрушенной Здравницы. Она была построена еще в 30-х годах после того как проплывавший мимо по Волге Калинин восхитился красотой этого места и заметил, что здесь должна быть всесоюзная здравница. В строительство вложили большие средства все работающие в то время в городе предприятия, снизу от Волги к санаторию шла красивая каменная лестница. Когда перед войной была предпринята первая попытка построить Куйбышевскую ГЭС, здание перешло в ведение «Самаралага», там был штаб. Но в 1940 году стройку заморозили, и здание вернулось наркомату здравоохранения. Здание было заброшено в 90-е годы, а недавно снесено, и на месте здравницы возвели отель.

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