Битва за трофей. Прямая трансляция финала Кубка России по футболу «Локомотив» — «Крылья Советов»

"Крылья Советов" сегодня могут преподнести еще одну сенсацию Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Футбольный сезон в нашей стране близится к завершению. «Локомотив» и «Крылья Советов» 12 мая 2021 года сойдутся в финале Кубка России на стадионе «Нижний Новгород» и определят обладателя трофея, который дает путевку в Лигу Европы. Будет ли сенсация — станет известно вечером.

Это уже 29-й розыгрыш турнира. «Железнодорожники» — его самый титулованный клуб. Они выигрывали кубок 8 раз. «Крылья» — чемпионы ФНЛ, в новейшей истории играли в финале лишь однажды, но уступили «Тереку» в 2004 году.

Подопечные Игоря Осинькина подходят к поединку в хорошем состоянии. Они давно оформили возвращение в РПЛ, обеспечили себе первое место в ФНЛ и в минувшие выходные устроили достойные проводы Сергею Корниленко, который провел прощальный матч и забил в ворота «Краснодара-2». А главный голеадор сегодня — Иван Сергеев. Форвард, которому накануне исполнилось 26 лет, наколотил в ФНЛ уже 40 голов. Еще 3 мяча он забил в Кубке России и за один сезон поднялся на 3 место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Впереди только Андрей Каряка — у него 56 мячей, и тот самый Корниленко, забивший 57 голов за «КС». Болельщики волжан ждут, что сегодня Сергеев к своим старшим товарищам приблизится.

Коллектив Марко Николича в чемпионате попал в очень неприятную ситуацию. Они хотели в Лигу Чемпионов, но поражение от «Зенита» и ничья с «Динамо» сделали так, что от «Локо» теперь мало что зависит. Если «Спартак» не проиграет в Грозном в последнем туре, то красно-зеленым светит только третье место и не факт, что оно даст путевку даже в Лигу Европы. Поэтому побеждать 12 мая им необходимо, да и трофей не будет лишним. В частности, для опытнейшего защитника «Локомотива» Чорлуки, объявившего об уходе из команды летом.

Букмекеры отдают предпочтение москвичам. В то же время многие эксперты подчеркивают — «Крылья Советов» могут преподнести сюрприз. Недаром в этом розыгрыше они переиграли все команды из Премьер-лиге. В частности, победу самарцев не исключает известный российский экс-футболист Дмитрий Аленичев.

В Кубке России «Локомотив» и «Крылья Советов» играли три раза. В 1997 году столичный коллектив выбил Самару в полуфинале — 1-0. В 2016 «КС» вылетели от «железнодорожников» в 1/8 финала, уступив 1-3. Оба раза после этого «Локомотив» выигрывал турнир. В 2017 году удача была на стороне зелено-бело-синих. Они сенсационно переиграли «Локомотив» со счетом 3:2. Решающие мячи были забиты в дополнительное время.

В Нижнем Новгороде соперники встречаются впервые. Местная арена, построенная к ЧМ-2018, вмещает 43319 зрителей. Сейчас она может быть заполнена наполовину — из-за пандемии.

Рассудит «КС» и «Локомотив» Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Он даст стартовый свисток в 21:00 по самарскому времени (20:00 по московскому). Видео трансляция игры будет идти по «Матч ТВ».

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