Что происходит в Крыльях Советов перед финалом Кубка России, последние новости на 11 мая 2021

"Крылья" выиграли ФНЛ и готовятся к финалу Кубка России. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья» готовятся к главному матчу этого сезона, да и последних нескольких лет – финалу Кубка России против «Локомотива», который пройдет уже завтра, 12 мая, в Нижнем Новгороде. Кто не сможет помочь самарцам в этой игре, а также о настроении команды Игоря Осинькина – в нашей постоянно рубрике, где мы рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 11 мая 2021.

Все мысли о финале

Это и не удивительно. «Крылья» выполнили задачу на сезон – выиграли ФНЛ и вернулись в Премьер-лигу, теперь можно сконцентрироваться на Кубке России. Тем более, что трофей дает прямую путевку в групповую стадию Лиги Европы. Россию в турнире будет представлять всего одна команда.

Не помогут «Крыльям» в финале Кубка два футболиста – Дмитрий Цыпченко и Александр Гацкан, оба травмированные.

Для Гацкана карьера в «Крыльях» подошла к концу. Недавно он объявил, что после окончания сезона покинет самарскую команду.

Все остальные игроки «КС» в строю и готовы к финалу Кубка России.

Получили кубок и медали ФНЛ

В субботу «Крылья» наконец-таки получили медали и кубок ФНЛ. Случилось это на «Солидарность Арене» в Самаре сразу после игры с «Краснодаром-2», которая закончилась разгромной победой хозяев 6:0.

- Мы шли к этому, это была основная задача на сезон. Сейчас, конечно, все счастливы, все рады, что такой результат получился. Конечно, спасибо всем, кто нас поддерживал на протяжении всего сезона. Надеюсь, оправдали их доверие и поддержку. Но впереди самый главный матч сезона, - сказал после церемонии награждения защитник «КС» Сергей Божин.

Он отметил, что главный тренер команды Игорь Осинькин посоветовал футболистам поберечь эмоции на финал.

- Радость радостью, но мы хотим привезти Кубок в Самару, сделаем максимум для этого. Сейчас эмоции больше бережем на финал, чтобы не расплескать, - отметил Божин.

В «Крылья» по поводу покупки игроков никто не обращался

Перед финалом накаляют страсти и слухи о возможном уходе нескольких игроков «Крыльев» в это межсезонье. В частности, интерес есть к Сергееву, Зиньковскому, Горшкову, Ежову и Ломаеву. И это, очевидно, далеко не весь список.

Однако в «Крылья» по поводу покупки футболистов ни один клуб не обращался. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник в самарском клубе.

«Крыльям» интересен полузащитник «Уфы»

В это межсезонье стоит ждать не только потерь (которые, очевидно, будут), но и приобретений. Потенциальный новичок «Крыльев Советов» - полузащитник «Уфы» Артем Голубев. О том, что самарскому клубу интерес этот хавбек, сообщает RT.

Однако «Крылья» не единственные, кто следит за 22-летним игроком. Не прочь увидеть Голубева в своих рядах в следующем сезоне и «Локомотив» с «Краснодаром».

Полузащитник, кстати, воспитанник «быков». Он выступал за разные команды «Краснодара» с 2018 по 2020 год, после чего перебрался в «Уфу». У южан осталось приоритетное право выкупа Голубева.