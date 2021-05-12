Матч получился очень напряженным Фото: с сайта ФК "Локомотив" (Москва).

Большой футбольный праздник сегодня состоялся в Нижнем Новгороде. На одноименной арене, принимавшей встречи чемпионата мира 2018 года, «Локомотив» и «Крылья Советов» 12 мая провели финальный матч Бетсити-Кубка России. Он получился захватывающим, шансы имели оба соперника, но удача была на стороне «железнодорожников».

Стартовому свистку в исполнении Сергея Иванова предшествовали гим России и минута молчания в память о жертвах страшной трагедии в Казани, где 11 мая в гимназию № 175 пришел 19-летний Ильназ Галявиев и начал стрелять по людям. Погибли 9 человек, более 20 пострадали.

Перед игрой звучал гимн России и была минута молчания в память о жертвах в Казани Фото: с сайта ФК "Локомотив" (Москва).

Стартовые составы не удивили. Марко Николич и Игорь Осинькин выпустили с первых минут всех сильнейших футболистов. Игру активнее начали волжане. Алвеш опасно простреливал с паса Зиньковского, но Гилерме отбил мяч на угловой. После подачи стандарта Сергеев пробил головой чуть выше. Затем Сарвели не сумел точно пробить, получив в штрафной хорошую передачу от Якубы. И это все уместилось в первые пять минут.

Игра чуть подуспокоилась, но на 10-й минуте Камано ее взбодрил, отлично пробив с дальней дистанции. Мяч пролетел чуть выше ворот, не факт, что вратарь «КС» до него бы дотянулся. Зато с ударом Крыховяка, стрелявшим с примерно такого же расстояния, Иван Ломаев справился.

Тем не менее, вскоре «Локомотив» открыл счет. На 13-й минуте Мухин со своей половины поля забросил мяч в сторону Камано, Зеффан пытался перехватить передачу, скидывал футбольный снаряд головой Ломаеву, но неудачно. Франсуа добрался до мяча раньше голкипера и, умело перебросив круглого через вратаря, забил гол. 1-0!

Гол Камано был первым в этой встрече Фото: с сайта ФК "Локомотив" (Москва).

Номинальные гости расстраивались недолго. На 22-й минуте Сарвели сравнял счет. «КС» провели прекрасную комбинацию, Сергеев получил мяч в штрафной, пяткой откатил на Якубу, а Денис прострелил на Владислава, который спокойно закатил снаряд в пустые ворота. 1-1!

После гола во вратаря самарцев полетели бутылки с трибун, но его коллега по амплуа Гилерме подбежал к трибунам и успокоил своих фанатов. Игра продолжилась. Моментов было немного, но борьба проходила буквально на каждом участке поля.

Эмоции "Крыльев Советов" после ответного гола Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

На 40-й минуте Камано имел отличный шанс сделать дубль. Форвард получил мяч в штрафной, уже готовился пробить, но Якуба ценой травмы помешал ему. В итоге Денис не смог продолжить игру, вместо него вышел Витюгов. На скамейке запасных замененный футболист не смог сдержать слез.

В добавленное к первому тайму время «Крылья Советов» могли выйти вперед. Тот самый Витюгов на замахе убрал Баринова, пробил прицельной в дальний угол, но мяч, коснувшись пальцев Гилерме, угодил в штангу! Следом Алвеш бил с хорошей позиции, но выше. На перерыв команды так и ушли при равном счете.

Смолов был точен с пенальти Фото: с сайта ФК "Локомотив" (Москва).

А вторая половина началась с пенальти в ворота «КС». Божин сфолил на Смолове. Сам же Федор подошел к точке и на 47-й минуте вывел «Локо» вперед, пробив в правый от Ломаева угол. 2-1!

В целом, начали 2-й тайм самарцы не очень удачно. Много ошибались и Смолов частенько получал мяч в штрафной, откуда мог опасно пробить.

Вскоре зелено-бело-синие собрались. Сергеев на 58-й минуте имел отличный шанс сравнять счет, пробил головой после хорошего навеса с угла поля, но мяч пролетел рядом со штангой.

Страсти на поле на какое-то время успокоились. Мяч в период с 60-й по 70-ю минуту практически не доходил до ворот соперников. Затем «Локомотив» прибавил, били Жемалетдинов и Смолов, но в первом случае Ломаев оказался на месте, а во втором мяч полетел выше.

У «Крыльев» по воротам на 77-й минуте бил Зиньковский. Гилерме спокойно справился с ударом, хотя позиция у Антона была хорошая.

На 83-й минуте «Локомотив» укрепил преимущество. Появившийся на замену Мурило после подачи с углового точно пробил головой. Не защитники, не Ломаев ему помешать не смогли — 3-1!

Мурило забил третий мяч в матче Фото: с сайта ФК "Локомотив" (Москва).

В концовке Сергеев мог сократить отставание своей команды. Но после удара голеадора в пустые ворота мяч прошел чуть выше.

Догнать грозного оппонента у волжан не получилось. «Локомотив» выиграл свой уже 9-й Кубок России — это рекорд турнира. «Железнодорожники» гарантировали себе попадание в Лигу Европы, но еще и не потеряли шансы на Лигу Чемпионов. Для них все будет решаться в 30 туре РПЛ.

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